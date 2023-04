Polityka (nie) jedzie na majówkę. Drożyzna, nowe sojusze i obietnice za miliony.

Po stronie opozycji

Lewica stawia na tradycyjny pochód 1 maja w Warszawie. Ma być okazją m.in. do manifestacji jedności – po dokonanej kilka tygodni temu oficjalnie reintegracji Nowej Lewicy, Razem, PPS i Unii Pracy, choć własne obchody przy stołecznym rondzie de Gaulle’a zapowiadają ugrupowania lewicy radykalnej, m.in. Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza.

Wielki marsz zapowiedziany przez Platformę Obywatelską na 4 czerwca, ma być demonstracją politycznej siły, również wobec innych partii. PO dysponuje możliwościami, by organizować wydarzenia na skalę nieosiągalną dla innych partii opozycyjnych. Ma doświadczonych i bardzo sprawnych organizacyjnie ludzi (np. sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński), którzy wiedzą, jak takie wydarzenia przygotować, mają know-how i przede wszystkim odpowiednie zasoby.

Przy grillu o drożyźnie

Z badań opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że niemal dwukrotnie wzrosła liczba aplikacji, jakie Polacy wypełnili starając się o podjęcie sezonowego zatrudnienia w Niemczech i Holandii. Pracownicy biorą nawert urlop w Polsce, by wyjechać na jakiś czas np. do Niemiec, by tam podreperować domowe budżety. Gdy minimalna stawka za godzinę pracy u naszego zachodniego sąsiada to 55 zł, to nawet mimo pewnego spowolnienia niemieckiej gospodarki wyjazd na Zachód wydaje się atrakcyjny.

Tymczasem na spotkaniu w Janowie Lubelskim prezes PiS przyznawał: „Jeśli chodzi o inflację, to nie daliśmy sobie rady”.

„I tu jest pies pogrzebany” – pisze w komentarzu Michał Szułdrzyński – „To nie Niemcy zmuszają Polaków do pracy sezonowej u siebie, to nie narodowe kompleksy wyganiają Polaków z ojczyzny, ale rachunek ekonomiczny, który wypada dla naszego kraju niekorzystnie. Patriotyczną czy bogoojczyźnianą retoryką nie da się zapłacić rosnących rachunków czy rat kredytów. I nie można mieć o to pretensji do obywateli, ale jedynie do rządzących, którzy od ośmiu lat w pełni odpowiadają za państwo”.