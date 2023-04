Majówkowy oddech w polityce

Zarówno 1 maja, Dzień Flagi 2 maja, jak i Święto Konstytucji 3 maja będą dla polityków i polityczek czasem uczestnictwa w okolicznościowych wydarzeniach i spotkaniach. Ale nie tylko.

Reklama

W środę Warszawę obiegła wiadomość, że 3 maja odbędzie się kongres Solidarnej Polski, w trakcie którego zostanie m.in zaprezentowana nowa nazwa formacji Zbigniewa Ziobry.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Zuzanna Dąbrowska: 4 czerwca idźcie chociaż na lody Niby wszyscy wiedzą, że nie należy się kłócić w kampanii wyborczej z kolegami i koleżankami z opozycji, ale gen awanturnictwa polskiej klasy politycznej jest wyraźnie silniejszy.

Tą informacją – którą jako pierwsza podała Wirtualna Polska – zaskoczeni byli nawet niektórzy nasi rozmówcy z PiS. Nowa nazwa to „Suwerenna Polska”. A ten polityczny rebranding – tuż przed startem kolejnego etapu kampanii – to między innymi element przygotowań do następnego etapu wewnętrznej rozgrywki między Ziobrą a Kaczyńskim na tle list wyborczych. Tak jak opisywała „Rzeczpospolita”, Solidarna Polska obstawia zarówno scenariusz samodzielnego startu, jak i wariant utrzymania współpracy z PiS. Z naszych informacji wynika ponadto, że ludzie Zbigniewa Ziobry chcieliby jak najszybciej – w maju lub przynajmniej do końca czerwca – sfinalizować kształt list wyborczych, by jak najszybciej przystąpić do kampanii w okręgach. Na to jednak się nie zanosi, bo Nowogrodzka będzie kształtować listy zapewne do ostatniego możliwego terminu.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie kontynuował objazd kraju. W sobotę planowane jest spotkanie w województwie świętokrzyskim. PiS zainaugurowało w ubiegłym tygodniu akcję dotyczącą inwestycji lokalnych, która zgodnie z planem ma zakończyć się jeszcze przed wakacjami. W każdym partyjnym okręgu PiS (jest ich blisko 100) ma odbyć się spotkanie dotyczące inwestycji w regionie.