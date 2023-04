Michał Kolanko: Kończy się czas ostrożnej gry

Jest też już całkiem jasne, że dla innych partii opozycyjnych marsz ma być demonstracją siły i jako taki jest traktowany. Tu też oczekiwania są całkiem jasne, bo PO nie od dziś (to również ma w swoim DNA) stawia na demonstrację siły jako największego gracza w ramach opozycji. W polityce liczy się nie tylko mobilizacja i logistyka, ale również umiejętność przekraczania oczekiwań i ustalonych o sobie stereotypów. Jeśli politycy PO rzeczywiście chcą, aby marsz był gamechangerem, to nawet największa frekwencja na marszu może w tym nie pomóc. Dodatkowe ryzyko to ustawienie oczekiwań zbyt wysoko. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska już wspominała, że chciałaby, aby na marszu było milion Polaków. Im mocniejsze podbijanie bębenka, tym większe dla PO ryzyko. Ale w kampanii wyborczej czasami nie ma już wyjścia – i trzeba ryzykować. Do wyborów pół roku. Czas ostrożnej gry powoli się kończy. Zwłaszcza że dominuje obecnie przekonanie, że to PO – a nie PiS – potrzebuje gamechangera, by wygrać.