Jak podaje Reuters, pełniąca obowiązki administratora NASA Janet Petro, z początkiem tygodnia poinformowała pracowników o zamknięciu biura głównego naukowca NASA, a także biura technologii, polityki i strategii oraz wydziału ds. różnorodności, równości i integracji.

Zwolnienia w NASA. Jakie są przyczyny?

Szefowa administracji NASA o zwolnieniu głównego naukowca i likwidacji biur poinformowała pracowników w mailu, do którego dotarły media.

„Wiem, że ta wiadomość (...) może wpłynąć na nas wszystkich w różny sposób. Zmiana na taką skalę nigdy nie jest łatwa, ale nasza siła wynika ze wspólnego zaangażowania w misję (...). Pozostaję wdzięczna za wasz profesjonalizm i wytrwałość, i zachęcam do wzajemnego wspierania się w dążeniu do celu. Podejmijcie to wyzwanie” – napisała Janet Petro.

Rzeczniczka NASA potwierdziła agencji Reuters, że zwolnienia dotknęły na razie 23 pracowników. Stanowisko głównego naukowca funkcjonowało w agencji od dziesięcioleci. Aktualnie pełniła je dr Katherine Calvin, która była jednocześnie ekspertem ds. klimatu. Jak przypomina dziennik „The Guardian”, dr Calvin doradzała kierownictwu NASA m.in. w działaniach dotyczących kryzysu klimatycznego.