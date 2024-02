Tajemnica czarnych dziur „zombie”

W centrum naszej galaktyki znajduje się supermasywna czarna dziura o masie wynoszącej ok. 4 mln mas naszego słońca. Choć niepokoi nas taki współlokator to w całym kosmosie jest to zjawisko dość powszechne, skoro liczba czarnych dziur jest szacowana na ok. 40 trylionów (40 miliardów miliardów). Stanowią one aż 1 procent całej materii barionowej wszechświata.

Naukowcy uważają, że mechanizm ich powstawania jest znacznie bardziej tajemniczy i skomplikowany niż zakłada koncepcja Schwarzschilda. Dzisiaj wiemy, że może on mieć związek z ciemną materią i fizyką wczesnego wszechświata.

Ale skąd w ogóle wiemy o istnieniu czarnych dziur w określonej lokalizacji, skoro nie możemy ich zaobserwować teleskopami? Pierwszym sposobem detekcji jest przyciąganie grawitacyjne, na które wskazuje nietypowe zachowanie materii pobliskich gwiazd. Współczesne modele symulacyjne pozwalają nam nawet zidentyfikować i zlokalizować zderzenia dwóch czarnych dziur.

Kosmiczne „zombie”

Inną metodą pozwalającą na identyfikację czarnych dziur są detekcje skolimowanych strumieni energii plazmowej wyrzucanych prostopadle do dysku akrecyjnego utworzonego z opadającego na czarną dziurę zjonizowanego pyłu i gazu. Takie zjawiska nazywane są dżetami. Mechanizm ich powstawania jest częściowo poznany. Jednak niedawno niepokój naukowców wzbudziły opóźnione emisje z czarnych dziur, które zakończyły już ucztę z pobliskiej gwiazdy. Stosując takie obrazowe porównania kulinarne, można powiedzieć, że „nieuważna” gwiazda, która zapuszcza się zbyt blisko jednej z supermasywnych czarnych dziur (SMBH) czających się w centrach galaktyk, zostaje po prostu rozerwana na strzępy. A w zasadzie czarna dziura wsysa ją jak mocno rozciągnięty makaron. Takie zjawisko „spaghetyzacji” gwiazdy naukowcy nazywają zdarzeniem zakłócenia pływowego (TDE). Żerując na gwiezdnych pozostałościach, czarna dziura zdaje się owijać wokół siebie na dysku akrecyjnym resztki zassanej gwiazdy. Wtedy też powstają dżety. Dlatego podczas takiej „śródziemnomorskiej” uczty supermasywna czarna dziura „świeci” mocniej przez kilka miesięcy. Po „obiedzie” wraca jednak do spokojnego stanu hibernacji. Nie ma powodów by „świecić” i wyrzucać dżety. A jednak ku zaskoczeniu naukowców ciągłe monitorowanie SMBH w ramach programu Zwicky Transient Facilit, czyli szerokokątnej obserwacji nieba przy użyciu nowej kamery przymocowanej do Teleskopu Samuela Oschina w Obserwatorium Palomar w Kalifornii, przyniosło zaskakujące wyniki.

Okryto bowiem kilka przypadków, w których czarne dziury nagle „przebudzają się” z „poobiedniej sjesty” i wyrzucają z siebie materię i energię. Po miesiącach lub nawet latach od takiego wydarzenia, impulsy fal radiowych docierają do naszej planety. „Niezwykłe jest to, że czarne dziury ożywają nagle niczym zombie” – podkreśla Enrico Ramirez-Ruiz, astrofizyk teoretyczny z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz.