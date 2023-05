Astronomowie zobaczyli "kulę ognia większą 100 razy od Układu Słonecznego"

Początkowo zaobserwowano - jak podaje "The Guardian" - migotanie na nocnym niebie. Bliższa obserwacja ujawniła jednak, że astronomowie zdołali uchwycić największą w historii obserwacji kosmiczną eksplozję.

Astronomowie uważają, że zaobserwowane zjawisko zostało wywołane przez gigantyczną chmurę gazu pochłanianą przez supermasywną czarną dziurę.

Rozbłysk znajduje się 8 mld lat świetlnych od Ziemi. Jest on ponad 10 razy jaśniejszy niż jakakolwiek znana supernowa. Rozbłysk ma jak dotąd trwać ponad trzy lata co czyni go największą emisją energii zaobserwowaną w historii.



- Nie zauważaliśmy go przez rok, gdy stawał się stopniowo coraz jaśniejszy - mówi dr Philip Wiseman, astronom z uniwersytetu w Southampton, który prowadził obserwację.