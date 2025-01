Kard. Stanisław Dziwisz zaprzecza zarzutom ws. molestowania. Duchowny był szantażowany?

Onet w ciągu ostatnich tygodni wielokrotnie próbował się także skontaktować z kard. Stanisławem Dziwiszem. Nie udało się jednak nawiązać kontaktu oraz nie uzyskano odpowiedzi na zadane pytania.

Kardynał Dziwisz zostanie wezwany przed Państwową Komisję ds. przeciwdziałania pedofilii?

30 grudnia Onet poinformował, że dotarł do dokumentu z 2021 roku, z którego wynika, że pewien mężczyzna poinformował Państwową Komisję ds. przeciwdziałania pedofilii o wydarzeniach, do których miało dojść w latach 70. Ksiądz Stanisław Konieczny miał zabrać wówczas poszkodowanego na wydarzenie, podczas którego miał zostać wykorzystany seksualnie przez kilku księży, w tym między innymi ks. Stanisława Dziwisza. Komisja w związku ze sprawą miała poinformować strony o podjęciu działań i wyznaczyć termin przesłuchań na luty.

Jak podaje Onet, choć były sekretarz papieża Jana Pawła II ma zostać wezwany na przesłuchanie w charakterze osoby wskazanej jako sprawca, to postępowanie toczyć ma się w sprawie, a nie przeciwko kardynałowi Dziwiszowi. Duchowny – ze względu na to, że w postępowaniu występuje jako strona – ma więc prawo do pomocy pełnomocnika.

Na dalszym etapie postępowania komisja może powołać biegłych, którzy ocenią, czy oskarżenia mężczyzny są wiarygodne, a także czy oskarżane osoby zeznały prawdę. Później ewentualnie podjęta zostanie decyzja o wpisie winnych do rejestru.