Homoseksualizm i "ideologia LGBT" obok pedofilii w "Nowennie o czystości kapłanów"

Jak zauważa RMF FM, mimo że autorzy dokumentu nie odwołali się wprost do Franciszka, to polemizują z papieżem. „Bóg brzydzi się nieczystością i karze za nią! Nie ma wątpliwości, że grzesznicy nie są Jego przyjaciółmi. Czy na pewno to rozumiemy?” – czytamy w ”Nowennie o czystości kapłanów”. Dziennikarz stacji Tomasz Terlikowski zestawił ze słowa z wypowiedzią papieża, który we wstępie do książki ojca Jamesa Martina SJ. napisał, że ”Jezus nie boi się zbliżyć do grzesznika”.