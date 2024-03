Zmiany w Kościele. Koniec epoki arcybiskupów Gądeckiego i Jędraszewskiego

Radosław Sikorski o wojskach NATO na Ukrainie: To nie jest rzecz nie do pomyślenia

Doceniam inicjatywę prezydenta Francji Emmanuela Macrona, bo chodzi w niej o to, by to Putin się obawiał, a nie my Putina - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski podczas konferencji „25 lat Polski w NATO. A gdyby Sojuszu nie było...” na Uniwersytecie Warszawskim.