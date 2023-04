Tadeusz Rydzyk w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" mówił o mediach i dziennikarzach, którzy poruszają kwestię ewentualnej wiedzy Jana Pawła II na temat pedofilii w Kościele. - Ich celem jest odebrać dobre imię, uderzyć tak, żeby wzbudzić w ludziach szok, by odepchnęło ich od Ojca Świętego. Jak tzw. redaktorzy mogą się posunąć do tak strasznych oszczerstw? Trudno uwierzyć, że nie mają wiedzy na temat komunistycznych prześladowań Kościoła - mówił. Jak dodał, w naszym kraju wiele jest "niepolskich mediów, niepolskiego ducha, już nie mówię o kapitale”. - Nie udała się okupacja niemiecka, sowiecka, to teraz mamy okupację liberalno-lewicowych mediów - podkreślił.

Redemptorysta mówił również o Unii Europejskiej. - Są tacy, którym nie podoba się Polska, bo jest katolicka. Widzimy ich działania, chociażby to, co robi Unia Europejska. Bruksela nie kryje swojej niechęci do Polski i wprost nam nakazuje: musicie zmienić się na modłę liberalno-neomarksistowską, genderową. Dopiero na tym tle widać sedno walki ze św. Janem Pawłem II i sens naszej postawy - powiedział.

Prowadząca rozmowę zastanawiała się, czy "obecny drugi zamach na papieża nie ma inspiracji rosyjskiej". - Wtedy Matka Boża uratowała Ojca Świętego. Przecież Jan Paweł II powstrzymywał bezbożne, antyludzkie ideologie: marksizm, liberalizm czy genderyzm, dlatego teraz dokonują na nim zemsty i chcą go zabić i całe jego nauczanie - powiedział Tadeusz Rydzyk. - Bardzo sprytnie weszli w uniwersytety, również w wiele katolickich uczelni w świecie, i sączą swoje kłamstwa, tak żeby człowiek nie zauważył, czym jest karmiony. Propaganda nienawiści do Kościoła, do Ojca Świętego idzie również przez rozrywkę, przez wylansowane "autorytety - dodał.

Zakonnik stwierdził również, że "wiele rodzin jest duchowo chorych". - Bardzo mocno pracują nad tym dobrze zorganizowane centrale antyewangelizacyjne - zaznaczył.

Zdaniem duchownego, ”uderzenie w biskupów i księży pedofilią to było przygotowanie do ataku na św. Jana Pawła II". - Czy tych, którzy zostali oczernieni, a nawet niewinnie skazani, przeproszono? Czy odwołali rzucane kalumnie? Pomówieni księża cierpią do dzisiaj - powiedział. - Znam przypadek biskupa, który został zupełnie odizolowany za niezamierzone zaniedbanie - dodał. - Polska nie wyzwoliła się z kłamstwa po formalnym odejściu od komunizmu - zaznaczył.

Jak stwierdził Tadeusz Rydzyk, „wirus marksizmu nadal krąży w mediach, internecie, na uczelniach, często miażdży umysły”. - To już są światowe trendy, nie tylko u nas zło tak jest zorganizowane, by człowiek własnymi rękami z