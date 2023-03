Sobolewski: "Franciszkańska 3"? Przymierzamy się, by złożyć skargę do KRRiTV

Jak ocenił w rozmowie z Polskim Radiem sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, materiał "Franciszkańska 3" jest "elementem próby uderzenia w fundamenty polskiej tradycji, polskiej kultury, polskiej wiary i tradycji chrześcijańskiej". - Przymierzamy się do tego, by złożyć skargę do KRRiTV na działania TVN. Trudno to nazwać materiałem reporterskim - dodał.