W Polsce oficjalnie działa 186 kościołów i związków wyznaniowych. Wszystkie korzystają z tych samych uprawnień np. podatkowych, dotyczących nauczania religii czy dostępu do Funduszu Kościelnego, z którego finansowane są składki emerytalne osób duchownych. I zdecydowana większość by te uprawnienia straciła, a zachowałoby je tylko 15 największych i najstarszych, których działalność regulowana jest osobnymi ustawami, w tym oczywiście Kościół katolicki. Tak wynika z propozycji przedstawionych na konferencji prasowej, która odbyła się w środę w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Organizatorem był wpływowy Instytut Ordo Iuris.

Zdaniem instytutu, w roku wyborczym Polska powinna wejść „na drogę pełniejszego urzeczywistnienia wolności sumienia i religii”. By tego dokonać, instytut przygotował pakiet zmian legislacyjnych, a także propozycje, które nie przybrały jeszcze kształtu rozwiązań prawnych.

Pierwszy z gotowych projektów dotyczy klauzuli sumienia. Instytut chce, by nie przysługiwała tylko lekarzom i pielęgniarkom, jak obecnie, lecz też diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom i przedsiębiorcom. Oznacza to, że np. pracownik apteki mógłby odmówić sprzedania antykoncepcji.

Kolejny gotowy już projekt dotyczy wprowadzenia do prawa definicji kapelana szpitalnego. Obecnie takiej definicji nie ma, w związku z czym – jak uzasadnia Ordo Iuris – władze niektórych szpitali ograniczają pełnienie posługi duszpasterskiej. W projekcie nie tylko pojawia się definicja kapelana, ale także obowiązek tworzenia w szpitalach „pomieszczeń niezbędnych do pełnienia posługi”, czyli np. kaplic. Dyrekcja szpitala byłaby też zobowiązana do ogłaszania w widocznych miejscach na terenie placówki oraz w internecie informacji o posłudze duszpasterskiej.

Trzeci gotowy projekt ma utrudnić wprowadzanie obostrzeń epidemicznych, dotyczących kościołów, tak jak w przypadku Covid-19, gdy rząd odgórnie ograniczał liczbę uczestników nabożeństw. Ordo Iuris chce, by ograniczenia epidemiczne były wyłączną domeną kościołów.

Dochodzą do tego propozycje przedstawione podczas konferencji, które nie mają jeszcze kształtu gotowych projektów. Ordo Iuris proponuje, by religia mogła być zdawana na maturze jako przedmiot dodatkowy. Zdaniem instytutu, finansowany z budżetu Fundusz Kościelny, którego likwidacji chce opozycja, powinien pozostać, bo państwo wciąż nie zwróciło Kościołowi katolickiemu nieruchomości wartych 3,7 mld zł, zagrabionych w PRL. Ostatni postulat to przedstawione na wstępie odebranie przywilejów większości kościołów.

Czy zorganizowanie konferencji w sekretariacie Episkopatu oznacza, że te propozycje popierają biskupi? „Konferencja Episkopatu Polski nie była organizatorem tego spotkania” – informuje nas biuro prasowe KEP i poleca, by zwrócić się do współorganizatora konferencji, czyli Katolickiej Agencji Informacyjnej. Problem w tym, że KAI jest własnością... Konferencji Episkopatu Polski.

Dr hab. Paweł Borecki z Zakładu Prawa Wyznaniowego UW uważa, że organizowanie konferencji w takim miejscu jest znamienne, a same propozycje ocenia negatywnie. – Rozszerzanie klauzuli sumienia oznacza podważanie zasady, że prawo ma charakter powszechnie obowiązujący, zaś jeśli chodzi o Fundusz Kościelny, według innych wyliczeń państwo oddało już z naddatkiem to, co zabrało – komentuje. Jego zdaniem najbardziej bulwersujący jest pomysł odebrania przywilejów kościołom. – Oznaczałoby to naruszenie konstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych. To krok do dyskryminacji przytłaczającej większości wspólnot w Polce – mówi.

Z tą opinią nie zgadza się Ordo Iuris. Zauważa, że zdecydowanie bardziej restrykcyjne zasady nabywania uprawnień przez wspólnoty religijne obowiązują np. w Czechach.