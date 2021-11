- Wprowadzając msze święte w języku ukraińskim uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom studentów i innych mieszkańców miasta, dla których ten język stanowi mowę ojczystą. Ponadto także Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada na biskupa i proboszcza obowiązek troski o wszystkich ludzi zwłaszcza innych obrządków i innych narodowości - powiedział prof. Michał Wyrostkiewicz, rzecznik prasowy KUL.

Reklama

Podkreślił, że w Lublinie jest dużo osób posługujących się językiem ukraińskim, którzy są wyznawcami obrządku łacińskiego w kościele".

Uczelnia podkreśla, że jest to nie tylko „miły gest", ale działanie uzasadnione antropologicznie i teologicznie.

Czytaj więcej Edukacja Mówił o "cnotach niewieścich". Został rektorem Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami mediów, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał na stanowisko reaktywowanej Akademii Zamojskiej dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego.

- Nie ma wątpliwości, że w jak najpełniejszym przeżywaniu tego mistycznego spotkania pomaga jak najlepsze rozumienie słów wypowiadanych przez kapłana i innych uczestników zgromadzenia liturgicznego. Mając to na uwadze postulował wprowadzenie do liturgii języków narodowych. Chodzi w tym umożliwienie każdemu z uczestników celebracji słuchania i odpowiadania we własnym „języku serca" – tłumaczy prof. Michał Wyrostkiewicz.

Reklama

Dodał, że odprawiana w kościele akademickim KUL msza święta w języku ukraińskim stanowi więc szansę dla wielu osób uznających go za swój „język serca", aby nie tylko usłyszeć w nim i dobrze zrozumieć, co do nich mówi Bóg i Kościół, ale też spotkać tych i integrować się z tymi, którzy czują podobnie.

- To swoiste narzędzie nawiązywania rzeczywistej wspólnoty osób podobnie czujących i rozumiejących, narzędzie rozwoju, jakie proponuje swoim studentom, i nie tylko KUL – podkreśla rzecznik prasowy uczelni.

Czytaj więcej Finanse w regionach Lokalne budżety: jeszcze nigdy nie było tak źle jak teraz Nawet globalny kryzys z 2009 r. nie spustoszył samorządowych finansów tak, jak może to zrobić pandemia koronawirusa.

Msza w języku ukraińskim będzie odprawiana w każdą niedzielę o godzinie 9.30. Dzisiejszemu nabożeństwu przewodniczył metropolita kijowsko-żytomierski Vitalii Kryvytskyi.

Autopromocja Nowość! Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty ZAMÓW TERAZ

W kościele akademickim KUL w każdą niedzielę o godz. 17 odprawiane są msze święte w języku angielskim.

- Stanowi to wyjście naprzeciw tym wszystkim studentom i mieszkańcom naszego miasta, dla których ten język bardziej niż polski pomaga wejść w jak najściślejsze relacje wspólnotowe z Bogiem i innymi ludźmi – podaje uczelnia.