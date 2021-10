Na początku października pierwsza grupa polskich biskupów przybyła do Watykanu. W ramach wizyty ad limina Apostolorum (do progów Apostołów – red.) hierarchowie odwiedzali watykańskie kongregacje i rady. W czterech najważniejszych bazylikach rzymskich (św. Piotra, św. Pawła za Murami, św. Jana na Lateranie oraz Matki Bożej Większej) oraz grobie św. Jana Pawła II sprawowali uroczyste celebry. Spotkali się także z papieżem Franciszkiem. Biskupi podzieleni zostali na mniejsze grupki – każda będzie miała oddzielną rozmowę z następcą św. Piotra.



Kilka miesięcy temu „Rzeczpospolita”, - powołując się na watykańskie - napisała, że wizytę tę należy traktować jako wezwanie na dywanik. We wtorkowej rozmowie z Radiem Lublin zaprzeczył temu abp Stanisław Budzik, podobnie jak inni hierarchowie, którzy przez ostatnie miesiące przekonywali publicznie, że to normalna wizyta, jakie należy składać co pięć lat (z powodu pandemii od ostatniego pobytu polskiego Episkopatu w Rzymie upłynęło już siedem lat).

Metropolita lubelski został zapytany, czy w czasie wizyty pierwszej grupy biskupów podnoszona była kwestia nadużyć seksualnych wobec osób małoletnich w polskim Kościele. - Ten temat, który w mediach uchodził za temat główny, właściwie ze strony ani Ojca Świętego, ani ze strony kongregacji, w których się znajdowaliśmy - oprócz tego biura, które zajmuje się właśnie tym tematem dosłownie - nie był poruszany - odparł abp Budzik.

- Ale my też ten ten temat sami poruszyliśmy - zaznaczył. - Między innymi miałem okazję w imieniu naszej grupy, w imieniu polskiego Episkopatu, wręczyć Ojcu Świętemu taką małą książeczkę, w której są opisane wszystkie działania, jakie Episkopat Polski podejmuje od roku 2007, kiedy po raz pierwszy zostały przez Episkopat ustalone zasady postępowania w wypadkach pedofilii. I aż po Fundację Świętego Józefa, która istnieje od dwóch lat i której głównym zadaniem jest pomoc ofiarom pedofilii w Kościele, i także w innych środowiskach, pod patronatem świętego Józefa, który jest ulubionym świętym papieża Franciszka - tłumaczył.

- Ta fundacja działa i papież przyjął tę wiadomość z radością. Oczywiście wzywał nas, abyśmy uczynili wszystko, aby z Kościoła wykorzenić te bardzo bolesne sprawy - zaznaczył abp Budzik.

W poniedziałek wizytę rozpoczęła druga tura purpuratów - z metropolii poznańskiej, gdańskiej, szczecińsko-kamieńskiej oraz wrocławskiej.