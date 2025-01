Ciemna strona wzrostu płacy minimalnej. Bankom trudniej będzie odzyskać dług

– Z jednej strony zwiększenie płacy minimalnej oznacza zwiększenie dochodów i tym samym wpływa pozytywnie na ocenę zdolności kredytowej, zwłaszcza w świetle rekomendacji T, która dotyczy kredytów konsumenckich i pożyczek gotówkowych. Natomiast jednocześnie wzrost kwoty wolnej od egzekucji powoduje, że w sytuacji popadnięcia w kłopoty wierzyciel ma większe trudności z odzyskaniem pieniędzy, o ile w ogóle będzie je w stanie wyegzekwować. Z samej definicji banku określonej w prawie bankowym wynika, że jest uprawniony do wykonywania czynności obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. I to ryzyko musi być odpowiednio wycenione. Im bank ma potencjalne większe trudności w wyegzekwowaniu roszczenia, to tym większe odzwierciedlenie tego ryzyka w cenie – mówi dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Kwota wolna nie spełnia już funkcji ochronnej

Dlatego zdaniem ZBP zmianie powinna ulec nie tylko wysokość kwoty wolnej od egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ale również kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego, która wynosi 75 proc. płacy minimalnej.

– Od czasu gdy wprowadzono ten limit w 2016 roku jego wysokość, bez żadnej interwencji ustawodawcy, wzrosła 2,5-krotnie. Ustawodawca wprowadzał ten limit w zupełnie innych uwarunkowaniach, gdy płaca minimalna zbliżona była do minimum socjalnego. Dziś zbliża się ona do średniej wynagrodzeń, co powoduje nadmierne uprzywilejowanie dłużnika względem wierzycieli. Warto podkreślić, że mowa o wszystkich wierzycielach, nie tylko bankach, ale też samorządach czy skarbie państwa – wskazuje dr Białek.

Zapowiada, że w związku z kolejną podwyżką ZBP będzie zabiegał w Ministerstwie Finansów o zmianę wysokości kwoty wolnej od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego.

– Bo nie spełnia już pierwotnych funkcji ochrony dłużnika, a faworyzuje osoby zarabiające minimalną płace względem innych pożyczkobiorców – dodaje.

Sejm poprzedniej kadencji (komisja ds. petycji) pracował nad nowelizacją przepisów, która obniżała kwotę wolną od zajęcia ze 100 do 85 proc. minimalnej pensji przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę i z 75 do 50 proc. przy egzekucji z rachunku bankowego. Pomimo poparcia Ministerstwa Sprawiedliwości zmian nie udało się jednak uchwalić. Przeciwne było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest właściwym resortem do zmian w kodeksie pracy. Po zmianie władzy sytuacja się nie zmieniła. MS nadal popiera zmiany, a resort rodziny informuje, że nie prowadzi żadnych zmian nad zmianą kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia za pracę.