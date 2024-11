SN: kredyt indeksowany do franka można ratować. Niektóre banki się ucieszą

Przyjęcie bezskuteczności wobec kredytobiorców postanowień dotyczących marży powoduje, że umowa nadal zawiera postanowienia określające wysokość świadczenia, mechanizm waloryzacji oraz kurs CHF, pozwalający na określenie sposobu dokonania waloryzacji. Są to elementy wystarczające dla uznania umowy za obowiązującą, przez co nie ma podstaw do przyjęcia jej nieważności. Rozwiązanie takie jest zgodne z prawem, w tym celami dyrektywy konsumenckiej (93/13), w której nie przewidziano bezwzględnej nieważności umów zawierających postanowienia niedozwolone. Przeciwnie, jako zasadę przyjęto zachowanie umowy w mocy – wskazał w uzasadnieniu SN, przekazując sprawę SA do ponownego rozpoznania.

Umowa o kredyt frankowy pozostaje w mocy

– Należy się w pełni zgodzić z rozstrzygnięciem SN, który trafnie dostrzegł, że abuzywne w tej umowie było samo zastosowanie niedookreślonej marży, co da się oddzielić od odesłania w umowie do kursu średniego NBP. Trafnie również podkreślono, że zasadą na gruncie dyrektywy 93/13 ma być zachowanie umowy w mocy, bez stosowania abuzywnych postanowień, a nie pochopne uznawanie umów za nieważne – komentuje wyrok adwokat Wojciech Wandzel, występujący w takich sprawach po stronie banków.

Inaczej na sprawę patrzy dr Mariusz Korpalski radca prawny występujący w tych sprawach po stronie frankowiczów: – Po wyroku TSUE C-19/20 utrwalił się przeważający pogląd o braku możliwości utrzymania takiej umowy w mocy. Jest jednak pogląd mniejszościowy, którego omawiany wyrok jest przejawem, zgodnie z którym jest to możliwe. Nie oznacza to jeszcze, że umowa może dalej obowiązywać. TSUE m.in. w wyroku C-776/19 wskazał, że samo obciążenie konsumenta ryzykiem walutowym w umowie kredytowej jest niedopuszczalne i dyskwalifikuje taką umowę w całości – ocenia prawnik.

Sygnatura akt: II CSKP 1939/22