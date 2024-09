Empatia przeciw zmowom i monopolom

Premier apelował też do handlowców podwyższających ceny, by dobrowolnie odstąpili do tych praktyk. – Lepiej z punktu widzenia tych, którzy postanowili zarobić, żeby sami jak najszybciej podjęli decyzję o powrocie do cen sprzed powodzi. Będziemy bezwzględnie realizować nasze możliwości prawne, żeby nikt na powodzianach nie zarabiał dodatkowej kasy – zapowiedział Tusk.

Swoistym sygnałem dla takich przedsiębiorców mogą być też działania podjęte przez UOKiK. Jego prezes Tomasz Chróstny zapowiedział monitorowanie sytuacji pod kątem naruszania przepisów o zmowach cenowych i wykorzystywaniu dominującej pozycji.

– Obecnie potrzebna na rynku jest przede wszystkim empatia i solidarność, nie można wykorzystywać trudnego położenia powodzian. Będziemy zgodnie z naszymi kompetencjami podejmowali stanowcze działania wszędzie tam, gdzie mogą występować nadużycia, zwracając szczególną uwagę na kształtowanie cen towarów i świadczonych usług – powiedział Chróstny.

W komunikacie wydanym przez urząd przypomniano, że zakazane są porozumienia przedsiębiorców zmierzające do ustalenia cen towarów lub usług. Praktyką niezgodną z prawem jest również wykorzystywanie pozycji rynkowej przez przedsiębiorców posiadających pozycję dominującą na danym rynku. Za ograniczanie konkurencji grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

UOKiK zachęca wszystkich, którzy podejrzewają stosowanie takich praktyk na terenach dotkniętych powodzią, do informowania pod adresem e-mail sygnalista@uokik.gov.pl i telefonem 22 55 60 560. Nieprawidłowości można zgłaszać również do wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.