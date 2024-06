Niedziele handlowe: pracownicy zyskają na zmianie

Projektodawcy proponują też rozszerzenie uprawnień pracowniczych z tytułu pracy w ten dzień. I tak, pracownikowi będzie przysługiwać za ten czas 200 proc. wynagrodzenia. Ponadto pracodawca będzie musiał zapewnić mu inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli natomiast nie będzie to możliwe, musiałby zagwarantować pracownikowi dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Byłby też zobowiązany do zapewnienia co najmniej dwóch niedziel w miesiącu wolnych od pracy.

Zdaniem projektodawców, propozycje te pozwolą zwiększyć swobodę wyboru konsumenta, a wyższe wynagrodzenie dla osób, które muszą pracować w tym czasie, będzie dla nich dobrą rekompensatą i skłonią właścicieli sklepów do kalkulacji, czy ich otwarcie w ten dzień jest ekonomicznie opłacalne.

Etap legislacyjny: Prace w komisji