Dodajmy, że banki sięgały jednak po prawo zatrzymania nie tylko, by zabezpieczyć zwrot zaciągniętego kredytu, ale nieraz aby przymusić konsumenta do ugody. Teraz to narzędzie wypadło z ich arsenału.

Opinia dla "Rzeczpospolitej" Henryk Walczewski, sędzia Sądu Frankowego Kiedy bank zapłacił nieważnym kredytem za nieruchomość konsumenta, wyrok sądu o ustalenie i zapłatę zasądza darmowy kredyt i bank może się temu sprzeciwiać prawem zatrzymania. Uchwała SN sugeruje, że zatrzymanie jest alternatywą potrącenia. Takiej treści art. 496 k.c. nie zawiera, znajdzie tu odpowiednie zastosowanie art. 488 k.c., że zobowiązani do świadczeń mają je spełnić równocześnie. Do skutecznego oświadczenia o potrąceniu konieczny jest jednak prawomocny wyrok o nieważności kredytu i zapłacie, bez czego bank nie ma roszczenia o wzajemny zwrot, a wraz z nim także możliwości potrącenia. Zatem zobowiązanym do potrącenia będzie raczej konsument, jeżeli podnosi nieważność umowy i ma dobrą wiarę, która jest koniecznym warunkiem ochrony prawnej (art. 5 k.c.).