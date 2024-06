Wakacje kredytowe 2024 - odpowiedzi na ważne pytania

Wakacje kredytowe to bezpłatne zawieszenie maksymalnie czterech rat spłaty kredytu hipotecznego. Jeśli kredytobiorca zdecyduje się skorzystać z całych wakacji, to zamiast siedmiu rat kredytu, które ma jeszcze w 2024 r. do zapłacenia, zapłaci trzy.

Nie oznacza to jednak, że te cztery raty zostaną mu umorzone. Będzie musiał je zapłacić później, po prostu przesunie się termin spłaty całego kredytu. Np. jeśli ostatnia rata miała być zapłacona w maju 2030 r., to po skorzystaniu z pełnych, czteromiesięcznych wakacji kredytowych, trzeba będzie uiścić ją we wrześniu 2030 r.

Z możliwości zawieszenia rat kredytu hipotecznego nie mogą jednak skorzystać wszyscy kredytobiorcy, a jedynie ci, dla którym spłata rat pochłania obecnie zbyt dużą część dochodu.

Kiedy można skorzystać z wakacji kredytowych w 2024 r.?

Z tzw. „wakacji kredytowych” w 2024 r. kredytobiorca może skorzystać przez 4 miesiące w roku, tj.:

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. – przez 2 wybrane przez siebie miesiące, a także