Wakacje kredytowe 2024 - jest projekt nowego rządu. Kto z nich skorzysta

Projekt zakłada przedłużenie obowiązywania mechanizmu wakacji kredytowych na 2024 rok. W ocenie skutków regulacji zaznaczano, iż w związku z koniecznością procedowania procesu legislacyjnego projektu zawieszenie ma przysługiwać w wymiarze jednego miesiąca od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r., zaś w przypadku kolejnych kwartałów — w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Wakacje kredytowe 2024. Kto skorzysta

Jednocześnie resort finansów proponuje ustalenie kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie przysługiwało konsumentowi, jeżeli średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (Rata do Dochodu) w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie przekraczać 35%.

Rozszerzenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Ministerstwo chce też rozszerzyć pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jego kwota ma wzrosnąć, a okres spłaty zostanie wydłużony.

W projekcie zaproponowano zmniejszenie jednej z przesłanek do uzyskania wsparcia, wielkości wskaźnika RdD (Rata do Dochodu). Wskaźnik ten oznacza stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy. „W celu liberalizacji tej przesłanki proponuje się ustalenie parametru na poziomie 40%, w miejsce obecnych 50%. Tym samym, jeżeli stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego stanowił będzie 40% dochodu jego gospodarstwa domowego, będzie on mógł wnioskować o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia” - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Drugą zmianą jest zwiększenie kwoty dochodu uprawniającej do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Chodzi o podwyższenie, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kwot dochodów na jednego członka rodziny lub na osobę samotnie gospodarującą, które będą umożliwiały otrzymanie wsparcia. Zgodnie z propozycją zmian, możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie będzie przekraczał trzykrotności kryteriów określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej — w obecnych przepisach jest mowa o dwukrotności tej kwoty.