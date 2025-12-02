Putin: Europa chce wojny? Rosja jest gotowa

- Nie planujemy wojny z Europą, powtarzałem to już setki razy – powiedział Putin. - Ale jeśli Europa nagle zechce z nami walczyć i rozpocznie działania wojenne, jesteśmy gotowi już teraz. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – zapewnił. .

Rosyjski przywódca oświadczył też, że ataki na rosyjskie tankowce są „piractwem” i Rosja w odpowiedzi rozszerzy ataki na ukraińskie porty i statki i odetnie Ukrainie dostęp do morza.

- Najbardziej radykalnym rozwiązaniem jest odcięcie Ukrainy od morza, wtedy piractwo będzie w zasadzie niemożliwe – powiedział Putin.

„Pokojowy plan” Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump zaproponował kompleksowy 28-punktowy plan pokojowy mający zakończyć wojnę na Ukrainie, wymagający od Kijowa ustępstw terytorialnych na wschodzie (w tym uznania Krymu, Donbasu i części Charkowa oraz Zaporoża za rosyjskie), ograniczenia armii do 600 tys. żołnierzy oraz rezygnacji z członkostwa w NATO w zamian za gwarancje bezpieczeństwa i fundusze na odbudowę z zamrożonych rosyjskich aktywów. Plan przewidywał też amnestię dla stron konfliktu, powrót Rosji do G8, współpracę gospodarczą USA-Rosja i natychmiastowy rozejm po wycofaniu wojsk. Ukraina usłyszała też ultimatum – miała zaakceptować plan do Święta Dziękczynienia.

Amerykańskie media, do których wyciekły szczegóły 28-punktowego planu, piszą, że miał on stanowić listę życzeń strony rosyjskiej i w rzeczywistości powstał pod dyktando wysłannika Putina, Kiryła Dmitriewa.

„Wall Street Journal” opisał szczegółowo, jak wyglądają negocjacje między strona amerykańską i rosyjską, które bardziej przypominają rozmowy biznesowe i podział łupów, niż opracowywanie metody dojścia do pokoju.