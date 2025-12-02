Rzeczpospolita
Wydarzenia
Putin: Europa chce wojny? Rosja jest gotowa

Na Kremlu trwa spotkanie amerykańskiego wysłannika Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem na temat warunków zakończenia wojny na Ukrainie. Na zmodyfikowane propozycje pokojowe Putin reaguje groźbami.

Publikacja: 02.12.2025 16:28

Władimir Putin

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czy Kreml uważa europejskie propozycje pokojowe za akceptowalne?
  • Jakie zmiany były wymagane w planie pokojowym Donalda Trumpa?
  • Dlaczego stanowisko Rosji jest niezadowolone z obecnych propozycji?
  • W jaki sposób Ukraina i Europa zareagowały na proponowany plan pokojowy?
  • Jakie konsekwencje miałby plan pokojowy dla Ukrainy i jej członkostwa w NATO?

Steve Witkoff, wysłannik Donalda Trumpa ws. wojny na Ukrainie, oraz zięć prezydenta USA, Jared Kushner, przybyli do Moskwy we wtorek, na pokładzie samolotu Bombardier Global 7500. Przed rozmową z Putinem spacerowali po Moskwie, oprowadzani przez rosyjskiego negocjatora, Kiryła Dmitriewa, a następnie zjedli posiłek w restauracji z gwiazdką Michelin.

Putin: Warunki nie do przyjęcia

Wcześniej rozmawiając z dziennikarzami Putin stwierdził, że Europejczycy nie mają pokojowych zamiarów i opowiadają się po stronie wojny, a także stawiają Rosji nie do przyjęcia żądania dotyczące wojny na Ukrainie.

Putin twierdzi również, że Europejczycy utrudniają administracji amerykańskiej i Donaldowi Trumpowi wysiłki zmierzające do osiągnięcia porozumienia pokojowego w drodze rozmów.

Andrij Jermak
Opinie polityczno - społeczne
Andrzej Łomanowski: Ukraińska afera korupcyjna spleciona z negocjacjami o pokój
- Nie planujemy wojny z Europą, powtarzałem to już setki razy – powiedział Putin. - Ale jeśli Europa nagle zechce z nami walczyć i rozpocznie działania wojenne, jesteśmy gotowi już teraz. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – zapewnił. .

Rosyjski przywódca oświadczył też, że ataki na rosyjskie tankowce są „piractwem” i Rosja w odpowiedzi rozszerzy ataki na ukraińskie porty i statki i odetnie Ukrainie dostęp do morza. 

Najbardziej radykalnym rozwiązaniem jest odcięcie Ukrainy od morza, wtedy piractwo będzie w zasadzie niemożliwe – powiedział Putin.

„Pokojowy plan” Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump zaproponował kompleksowy 28-punktowy plan pokojowy mający zakończyć wojnę na Ukrainie, wymagający od Kijowa ustępstw terytorialnych na wschodzie (w tym uznania Krymu, Donbasu i części Charkowa oraz Zaporoża za rosyjskie), ograniczenia armii do 600 tys. żołnierzy oraz rezygnacji z członkostwa w NATO w zamian za gwarancje bezpieczeństwa i fundusze na odbudowę z zamrożonych rosyjskich aktywów. Plan przewidywał też amnestię dla stron konfliktu, powrót Rosji do G8, współpracę gospodarczą USA-Rosja i natychmiastowy rozejm po wycofaniu wojsk. Ukraina usłyszała też ultimatum – miała zaakceptować plan do Święta Dziękczynienia.

Amerykańskie media, do których wyciekły szczegóły 28-punktowego planu, piszą, że miał on stanowić listę życzeń strony rosyjskiej i w rzeczywistości powstał pod dyktando wysłannika Putina, Kiryła Dmitriewa.

„Wall Street Journal” opisał szczegółowo, jak wyglądają negocjacje między strona amerykańską i rosyjską, które bardziej przypominają rozmowy biznesowe i podział łupów, niż opracowywanie metody dojścia do pokoju. 

Wołodymyr Zełenski i Dan Driscoll
Dyplomacja
Nieoficjalnie: Sekretarz armii USA przekonywał Ukraińców, że przegrają wojnę

Stanowcza reakcja Ukrainy i Europy

Ukraina zareagowała ostrożnie, ale krytycznie – prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał plan "wizją USA" i zapowiedział dyskusje z Trumpem, podkreślając potrzebę "godnego pokoju" z poszanowaniem suwerenności, choć niektórzy urzędnicy nazwali go "absurdalnym" i "kapitulacją".

Europa początkowo zaskoczona planem, publicznie go nie odrzuciła, by nie antagonizować Trumpa – ale liderzy jak Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz nazwali go "punktem wyjścia" do dialogu, pracując za kulisami nad zmianami, by wzmocnić gwarancje dla Ukrainy i uniknąć nagradzania rosyjskiej agresji. Oburzenie w Europie wywołał m.in. punkt planu, który zakładał m.in.  alternatywne wykorzystanie zamrożonych aktywów na odbudowę kraju pod przewodnictwem USA po zawarciu rozejmu. W dokumencie zapisano, że Stany Zjednoczone będą czerpać „50 procent” zysków z tych działań.

Steve Witkoff
Dyplomacja
Steve Witkoff doradzał Rosjanom jak rozmawiać z Donaldem Trumpem?

Rosja też niezadowolona

Rosja uznała plan za korzystny, ale niewystarczający – Władimir Putin stwierdził, że może służyć za podstawę, lecz Kreml żąda pełnej kapitulacji Ukrainy, w tym likwidacji zachodnich gwarancji bez rosyjskiego weta, odrzucając kompromis pod nadzorem Trumpa.

Z kolei niezależny portal Wiorstka napisał, że źródło w rosyjskim rządzie, pracujące nad negocjacjami pokojowymi, potwierdziło, że plan zawiera obecnie zbyt wiele „niejasnych punktów”, opóźniając „w nieskończoność” rozwiązanie kwestii spornych między stronami. Na przykład, w dokumencie brakuje szczegółowych wyjaśnień dotyczących kwestii granicznych, terminów realizacji postanowień porozumienia oraz kwot, które mają zostać rozdzielone na podstawie porozumień.

–  Wszystkie te kwestie wymagają doprecyzowania i jasnego określenia. Ale Trump się spieszy, a Władimir Władimirowicz Putin nie – zauważyło źródło.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Osoby Władimir Putin
Donald Trump
