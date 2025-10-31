Rzeczpospolita
Wydarzenia
Broń, który skłoniła Trumpa do zerwania układu z Rosją. Putin użył jej na Ukrainie

Rosja zaczęła używać do ataków na Ukrainę pocisku manewrującego 9M729, którego tajne opracowanie skłoniło prezydenta USA Donalda Trumpa do wycofania się z traktatu o kontroli zbrojeń jądrowych z Moskwą.

Publikacja: 31.10.2025 10:37

Elementy systemu pocisków manewrujących 9M729

Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

Przemysław Malinowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Donald Trump zdecydował się na wycofanie USA z traktatu INF?
  • Jakie znaczenie dla konfliktu na Ukrainie ma użycie pocisków 9M729 przez Rosję?
  • W jaki sposób pociski 9M729 wpływają na bezpieczeństwo w Europie?
  • Jakie są potencjalne konsekwencje użycia przez Rosję rakiet zakazanych przez traktat INF?

Andrij Sybiha, minister spraw zagranicznych Ukrainy poinformował, że Rosja w ostatnich miesiącach miała używać przeciwko Ukrainie pocisku manewrującego, którego tajny rozwój doprowadził prezydent USA Donalda Trumpa do wypowiedzenia traktatu INF.

To pierwsze potwierdzenie, że Rosja użyła w walce rakiety 9M729, zakazanej na mocy układu o kontroli zbrojeń jądrowych.

Według drugiego wysokiego rangą urzędnika w Kijowie, Rosja od sierpnia użyła tego pocisku 23 razy, a wcześniej – w 2022 roku – odnotowano dwa takie wystrzelenia.

Rosyjski system rakietowy 9M729

Foto: PAP

Foto: PAP

Pocisk 9M729 – broń, która zakończyła traktat INF

W 2019 roku Trump ogłosił wycofanie się Stanów Zjednoczonych z układu o całkowitej likwidacji pocisków balistycznych i rakietowych pośredniego zasięgu (od 500 km do 5,5 tys. km), zawartego z Rosją w 1987 roku (tzw. traktat INF).

Rakieta może przenosić głowicę nuklearną lub konwencjonalną i ma zasięg nawet 2500 km – podał Center for Strategic and International Studies (CSIS) w Waszyngtonie. Według źródeł wojskowych, jeden z pocisków wystrzelony 5 października przeleciał ponad 1200 kilometrów, zanim trafił w cel na Ukrainie. 

Czytaj więcej

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow
Konflikty zbrojne
Rosja zrywa memorandum na rozmieszczenie rakiet średniego i krótkiego zasięgu

„Demonstracja lekceważenia wobec USA”. Ukraina o działaniach Putina

– Użycie przez Rosję pocisku 9M729, zakazanego przez INF, pokazuje brak szacunku Władimira Putina wobec Stanów Zjednoczonych i dyplomatycznych wysiłków prezydenta Trumpa na rzecz zakończenia wojny – powiedział Sybiha w rozmowie z agencją Reutera.

  Ukraiński minister dodał, że Kijów popiera inicjatywy pokojowe Trumpa, ale Rosja powinna zostać zmuszona do negocjacji poprzez maksymalną presję militarną i gospodarczą. Ukraina apeluje do USA o przekazanie jej pocisków Tomahawk o dalekim zasięgu – nieobjętych zakazem INF, bo były one wówczas montowane wyłącznie na okrętach.

Czytaj więcej

Szokujące dane o rosyjskich rakietach. Niewiele mają wspólnego z Rosją
Biznes
Szokujące dane o rosyjskich rakietach. Niewiele mają wspólnego z Rosją
Rosyjskie sygnały wobec Europy i USA

Zdaniem zachodnich analityków wojskowych, wykorzystanie 9M729 wpisuje się w strategię Moskwy zwiększania presji na Zachód i wysyłania sygnałów w stronę Europy w czasie, gdy Trump zabiega o polityczne rozwiązanie konfliktu.

– Putin próbuje zwiększyć presję przed rozmowami pokojowymi – ocenił William Alberque z Pacific Forum. – Pocisk 9M729 został zaprojektowany do rażenia celów w Europie – dodał.

  W ostatnich tygodniach Rosja przeprowadziła również testy pocisku Burewiestnik napędzanego energią jądrową oraz torpedy Posejdon..  Jednocześnie Donald Trump polecił amerykańskim siłom zbrojnym wznowienie testów broni jądrowej, powołując się na działania „innych krajów”.

Czytaj więcej

Władimir Putin miał na sobie mundur
Wojsko
Rosja przeprowadziła test pocisku o napędzie jądrowym. Władimir Putin: Nikt takiego nie ma

Nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy

  Po wycofaniu się USA z INF, Rosja ogłosiła moratorium na rozmieszczanie rakiet średniego zasięgu, choć – jak twierdzi Zachód – już wówczas posiadała część systemów 9M729. 4 sierpnia Moskwa zapowiedziała, że nie będzie już ograniczać miejsc rozmieszczania pocisków tego typu, nawet tych zdolnych do przenoszenia ładunków nuklearnych.

– Jeśli potwierdzi się użycie rakiet o zasięgu INF na Ukrainie, to problem nie dotyczy tylko Kijowa, ale całego bezpieczeństwa europejskiego – powiedział John Foreman, były attaché obrony Wielkiej Brytanii w Moskwie i Kijowie.

Ślady po rosyjskich atakach i potwierdzenie ekspertów

Ukraińskie władze nie ujawniają szczegółów dotyczących dat i lokalizacji ataków, jednak według źródeł agencji Reutera pierwsze uderzenie miało miejsce 21 sierpnia, kilka dni po spotkaniu Trump–Putin w Anchorage na Alasce.

Agencja Reutera przeanalizowała zdjęcia z miejsca ataku na wieś Łapajiwka, gdzie rosyjski pocisk zniszczył budynek mieszkalny, zabijając cztery osoby. Fragmenty rakiety znalezione na miejscu miały oznaczenia 9M729. Eksperci z Middlebury College w USA potwierdzili, że elementy silnika i obudowy odpowiadają znanej specyfikacji tej broni.

Zdaniem analityków, pociski 9M729 pozwalają Rosji na prowadzenie ostrzałów z głębszych obszarów kraju, zwiększając bezpieczeństwo jej wyrzutni..  –Mobilne wyrzutnie tego typu są trudne do wykrycia i dają Rosji nowe możliwości ataku – wyjaśnił Jeffrey Lewis, ekspert ds. bezpieczeństwa globalnego.. –Dodatkowo użycie ich w Ukrainie może służyć testowaniu systemu w warunkach bojowych – ocenił Douglas Barrie z International Institute for Strategic Studies.

Źródło: rp.pl

Andrij Sybiha, minister spraw zagranicznych Ukrainy poinformował, że Rosja w ostatnich miesiącach miała używać przeciwko Ukrainie pocisku manewrującego, którego tajny rozwój doprowadził prezydent USA Donalda Trumpa do wypowiedzenia traktatu INF.

To pierwsze potwierdzenie, że Rosja użyła w walce rakiety 9M729, zakazanej na mocy układu o kontroli zbrojeń jądrowych.

