Elementy systemu pocisków manewrujących 9M729
Andrij Sybiha, minister spraw zagranicznych Ukrainy poinformował, że Rosja w ostatnich miesiącach miała używać przeciwko Ukrainie pocisku manewrującego, którego tajny rozwój doprowadził prezydent USA Donalda Trumpa do wypowiedzenia traktatu INF.
To pierwsze potwierdzenie, że Rosja użyła w walce rakiety 9M729, zakazanej na mocy układu o kontroli zbrojeń jądrowych.
Według drugiego wysokiego rangą urzędnika w Kijowie, Rosja od sierpnia użyła tego pocisku 23 razy, a wcześniej – w 2022 roku – odnotowano dwa takie wystrzelenia.
Rosyjski system rakietowy 9M729
W 2019 roku Trump ogłosił wycofanie się Stanów Zjednoczonych z układu o całkowitej likwidacji pocisków balistycznych i rakietowych pośredniego zasięgu (od 500 km do 5,5 tys. km), zawartego z Rosją w 1987 roku (tzw. traktat INF).
Rakieta może przenosić głowicę nuklearną lub konwencjonalną i ma zasięg nawet 2500 km – podał Center for Strategic and International Studies (CSIS) w Waszyngtonie. Według źródeł wojskowych, jeden z pocisków wystrzelony 5 października przeleciał ponad 1200 kilometrów, zanim trafił w cel na Ukrainie.
– Użycie przez Rosję pocisku 9M729, zakazanego przez INF, pokazuje brak szacunku Władimira Putina wobec Stanów Zjednoczonych i dyplomatycznych wysiłków prezydenta Trumpa na rzecz zakończenia wojny – powiedział Sybiha w rozmowie z agencją Reutera.
Ukraiński minister dodał, że Kijów popiera inicjatywy pokojowe Trumpa, ale Rosja powinna zostać zmuszona do negocjacji poprzez maksymalną presję militarną i gospodarczą. Ukraina apeluje do USA o przekazanie jej pocisków Tomahawk o dalekim zasięgu – nieobjętych zakazem INF, bo były one wówczas montowane wyłącznie na okrętach.
Zdaniem zachodnich analityków wojskowych, wykorzystanie 9M729 wpisuje się w strategię Moskwy zwiększania presji na Zachód i wysyłania sygnałów w stronę Europy w czasie, gdy Trump zabiega o polityczne rozwiązanie konfliktu.
– Putin próbuje zwiększyć presję przed rozmowami pokojowymi – ocenił William Alberque z Pacific Forum. – Pocisk 9M729 został zaprojektowany do rażenia celów w Europie – dodał.
W ostatnich tygodniach Rosja przeprowadziła również testy pocisku Burewiestnik napędzanego energią jądrową oraz torpedy Posejdon.. Jednocześnie Donald Trump polecił amerykańskim siłom zbrojnym wznowienie testów broni jądrowej, powołując się na działania „innych krajów”.
Po wycofaniu się USA z INF, Rosja ogłosiła moratorium na rozmieszczanie rakiet średniego zasięgu, choć – jak twierdzi Zachód – już wówczas posiadała część systemów 9M729. 4 sierpnia Moskwa zapowiedziała, że nie będzie już ograniczać miejsc rozmieszczania pocisków tego typu, nawet tych zdolnych do przenoszenia ładunków nuklearnych.
– Jeśli potwierdzi się użycie rakiet o zasięgu INF na Ukrainie, to problem nie dotyczy tylko Kijowa, ale całego bezpieczeństwa europejskiego – powiedział John Foreman, były attaché obrony Wielkiej Brytanii w Moskwie i Kijowie.
Ukraińskie władze nie ujawniają szczegółów dotyczących dat i lokalizacji ataków, jednak według źródeł agencji Reutera pierwsze uderzenie miało miejsce 21 sierpnia, kilka dni po spotkaniu Trump–Putin w Anchorage na Alasce.
Agencja Reutera przeanalizowała zdjęcia z miejsca ataku na wieś Łapajiwka, gdzie rosyjski pocisk zniszczył budynek mieszkalny, zabijając cztery osoby. Fragmenty rakiety znalezione na miejscu miały oznaczenia 9M729. Eksperci z Middlebury College w USA potwierdzili, że elementy silnika i obudowy odpowiadają znanej specyfikacji tej broni.
Zdaniem analityków, pociski 9M729 pozwalają Rosji na prowadzenie ostrzałów z głębszych obszarów kraju, zwiększając bezpieczeństwo jej wyrzutni.. –Mobilne wyrzutnie tego typu są trudne do wykrycia i dają Rosji nowe możliwości ataku – wyjaśnił Jeffrey Lewis, ekspert ds. bezpieczeństwa globalnego.. –Dodatkowo użycie ich w Ukrainie może służyć testowaniu systemu w warunkach bojowych – ocenił Douglas Barrie z International Institute for Strategic Studies.
