Świat filmu przeciwko masakrze w Gazie. Bojkot izraelskich instytucji filmowych

Zobowiązanie inspirowane jest historycznym bojkotem kulturalnym, który przyczynił się do zakończenia apartheidu w Republice Południowej Afryki. Sygnatariusze zobowiązują się nie angażować w pokazy filmów, festiwale ani inne wydarzenia organizowane przez instytucje współpracujące z izraelskim rządem i w jakikolwiek sposób usprawiedliwiające lub ukrywające akty przemocy wobec Palestyńczyków. Podkreślają, że owe instytucje, obejmujące festiwale, kina czy firmy produkcyjne, biorą udział w „zacieraniu odpowiedzialności”.

W oświadczeniu nie wspomniano wprost o ruchu Bojkotu, Wycofania Inwestycji i Sankcji (BDS), będącego najbardziej rozpoznawalnym społecznym ruchem identyfikującym współudział Izraela w łamaniu praw Palestyńczyków. Jednak jest to jedna z najważniejszych inicjatyw bojkotu Izraela od czasu rozpoczęcia ataku na Gazę, ogłoszona niemal rok po tym, jak ponad tysiąc pisarzy podpisało podobne zobowiązanie.

Wyrazy solidarności i głosy sprzeciwu

Wśród uczestników inicjatywy jest scenarzysta David Farr, który – jako potomek ocalałych z Holokaustu – zaangażował się w ten ruch z powodu rosnących aktów przemocy i systemowego ucisku Palestyńczyków. Wyraził przekonanie, że podobny bojkot odegrał przełomową rolę w historii RPA i powinien być wspierany przez wszystkich świadomych artystów.

Organizatorzy akcji wyjaśniają, że bojkot dotyczy instytucji, a nie pojedynczych osób.

Ta deklaracja to jedna z wielu inicjatyw artystów sprzeciwiających się izraelskiej ofensywie w Gazie. Wcześniej tego lata setki aktorów i reżyserów podpisały list otwarty krytykujący milczenie przemysłu filmowego wobec konfliktu, a norweski związek aktorów rekomendował nie współpracować z niektórymi izraelskimi instytucjami kulturalnymi. Palestyńscy twórcy od lat oskarżają Hollywood o dehumanizację ich narodu na ekranach i nawołują do odpowiedzialności ze strony branży.