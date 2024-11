Nieoficjalnie: Ukraina pierwszy raz zaatakowała z ATACMS cel w Rosji

Niepokojące wnioski ze zdjęć satelitarnych. Co planuje Rosja?

Fabian Hinz, analityk z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS), think tanku zajmującego się globalnym bezpieczeństwem, na podstawie analizy zdjęć satelitarnych wykonanych przez Maxar Technologies wyciągnął wnioski co do planów Rosji.