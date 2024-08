Wojna Rosji z Ukrainą. Dmytro Kułeba w Brukseli zabiega o więcej zachodniego uzbrojenia

Uczestnicy spotkania w Brukseli potępiali ostatnie ataki Rosji na cele cywilne w Ukrainie, w tym na sieć energetyczną. Ale to nie oznacza zgody kluczowych dostawców broni na faktyczne, a nie tylko deklarowane, zwiększenie pomocy wojskowej.

– Czy my nie jesteśmy częścią problemu? Jak dotąd żadna bateria Patriot obiecana w Waszyngtonie nie została dostarczona. Amunicji nie przesłaliśmy od czerwca. Obiecane F-16 – dopiero pierwsze maszyny wchodzą do użytku. A z gazu i ropy sprzedawanych do Unii Europejskiej Rosja jest w stanie sfinansować sześć takich ataków – mówił Gabrielius Landsbergis, minister spraw zagranicznych Litwy i jeden z głównych adwokatów Ukrainy w UE. Dla Litwy to sprawa przetrwania: zdaniem Wilna Putin nie zatrzyma się na Ukrainie i następnym celem będą państwa bałtyckie.

Ukraina potrzebuje pocisków do atakowania Rosji

Ukraina chce więcej sprzętu, ale też prawa do jego użycia do ataku na rosyjskie cele, z których atakowana jest Ukraina. Kijów już wysyła tam swoje drony, ale dużo bardziej skuteczne byłoby niszczenie rosyjskich baz i magazynów, np. w Rostowie nad Donem, za pomocą amerykańskich mobilnych systemów rakietowych ATACMS. Zniszczenie tych celów zmusiłoby Rosję do przesunięcia swojego zaplecza logistycznego w głąb kraju. – Im dalej od Ukrainy Rosja będzie musiała przenieść swoje węzły logistyczne, bazy operacyjne dla samolotów, wyrzutnie rakiet itp., tym lepiej. Nie rozwiązałoby to wszystkich problemów Ukrainy, ale odciążyłoby ją. Obecnie obowiązujące ograniczenia nie mają sensu z wojskowego punktu widzenia. Są związane z obawami Joe Bidena przed eskalacją, które są bezpodstawne – mówi „Rzeczpospolitej” Gustav Gressel, ekspert think tanku ECFR.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Doradca Zełenskiego o ofensywie w obwodzie kurskim: Nie ma żadnych czerwonych linii Na Kremlu przekonywano, że ich czołgi będą stały pod Kijowem, Warszawą i Lizboną. A tymczasem nasze czołgi są dzisiaj w obwodzie kurskim – mówi „Rzeczpospolitej” czołowy doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Poważnym problemem jest opór Waszyngtonu, ale nawet sama zgoda partnerów europejskich na przekazanie potrzebnego do ataków sprzętu i na jego użycie już by Ukrainie pomogła. A dodatkowo mogłaby wywrzeć presję polityczną na Waszyngton. – Ukraińcom potrzebne są np. pociski manewrujące JASMM, które mają Polska i Finlandia. Czy niemieckie pociski manewrujące TAURUS – mówi nam Eoin McNamara, ekspert Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Wojna Rosji z Ukrainą. Kto ma strzelać do rosyjskich rakiet

Drugi postulat Ukrainy dotyczy pomocy w obronie przeciwrakietowej. Ukraińcy z jednej strony chcą więcej baterii Patriot dla ochrony swoich celów cywilnych. Z drugiej pomocy Polski i Rumunii w przechwytywaniu rakiet czy dronów nad Ukrainą, bliżej granicy z NATO.