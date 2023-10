Ukraina prosi NATO o pomoc

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Biden rozważa ogromny pakiet dla Ukrainy. Nawet 100 mld dolarów jednorazowej pomocy Joe Biden rozważa „jednorazową” ustawę mającą na celu sfinansowanie wojny na Ukrainie do następnych wyborów prezydenckich. Ma to być metoda na przezwyciężenie impasu z republikanami, przeciwnymi pomocy dla Kijowa.

Ale Zełenski przyjechał też do Brukseli przypomnieć partnerom, że Ukraina ciągle potrzebuje uzbrojenia. Systemy obrony powietrznej i broń dalekiego zasięgu są priorytetem. – Potrzebujemy konkretnych rzeczy i potrzebujemy ich w bardzo konkretnych punktach geograficznych na naszym terenie, aby ocalić sieci energetyczne, ocalić ludzi, ocalić zboże, ocalić te szlaki dla Afryki, Azji i świata – powiedział Zełenski. To jest potrzebne do kontrofensywy, do wypchnięcia Rosji z terytorium Ukrainy. Ale dla codziennej obrony Ukraina potrzebuje artylerii, w szczególności tak deficytowej od miesięcy amunicji.

Po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, ukraiński prezydent pojechał na spotkanie z premierem Belgii. I nieoczekiwanie Alexander De Croo obiecał przekazanie myśliwców F-16 w 2025 roku. Do tej pory Belgia twierdziła, że wycofywane z użytku maszyny (zastąpią je w najbliższych latach nowocześniejsze F-35) nie nadają się do przekazania Ukrainie. Okazuje się jednak, że od strony technicznej będą się one nadawały do użycia.

Pozostaje decyzja polityczna, którą podejmie nowy rząd wyłoniony w wyborach w 2024 roku. Nieoficjalnie media belgijskie podają, że mowa o „przynajmniej dwóch–czterech maszynach”. Belgia jest już w koalicji myśliwców założonej przez Holandię i Danię, ale do tej pory zaangażowała się tylko w szkolenia ukraińskich pilotów. Przekazanie maszyn obiecały wcześniej właśnie Holandia i Dania.

Inne kraje też obiecują dodatkową pomoc przed spodziewaną zimową ofensywą Rosji. Niemcy ogłosiły pakiet wart 1 mld euro, obejmujący dodatkowy system obrony powietrznej Patriot oraz systemy obrony powietrznej IRIS-T i Gepard. Rumunia, którą Zełenski odwiedził w przeddzień przyjazdu do Brukseli, obiecuje wsparcie systemów obrony powietrznej i artylerii, kolejne transze pomocy przedstawiają też USA i Wielka Brytania.