Operacja Ukrainy zmienia też nastawienie Rosjan do wojny. Są w szoku i nie rozumieją, co się dzieje. Na Kremlu przekonywano, że ich czołgi będą stały pod Kijowem, Warszawą i Lizboną. A to nasze czołgi są dzisiaj w obwodzie kurskim. Propaganda rosyjska wycisza temat i udaje, że nic się nie dzieje. Ale to pułapka psychologiczna. Przeciętni mieszkańcy omawiają to na co dzień i rozumieją, że wojna przyszła do nich. To będzie miało wpływ na zmianę nastrojów w Rosji.

Mimo to Putin nie spieszy się wycofywać swe najlepsze siły z Donbasu. Tam wciąż trwa natarcie Rosjan.

Donbas dla Putina ma szczególne znaczenie, ma bzika na tym punkcie. Za wszelką cenę realizuje tam swoją ideę, którą narzucił innym. Będzie to miało fatalne skutki dla Rosji i skończy się tragicznie. To pokazuje, że Putin nie jest w stanie podejmować skomplikowanych decyzji, nie ma antykryzysowego sposobu myślenia. Zawsze ucieka od problemów, tym razem pojechał z wizytą do Azerbejdżanu.

Na razie w okolice Kurska przerzucili niewielkie rezerwy, które mieli w obwodzie królewieckim i z północnych regionów Rosji. Ściągają tam żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, funkcjonariuszy wszystkich pozostałych służb mundurowych. Wysyłają tam wszystkich, którzy nie nadają się na front. Prędzej czy później będą musieli przerzucić tam swoje siły z Ukrainy. Inaczej zapłacą za to wysoką cenę. Bo obszar walk się poszerza, dzisiaj już ponad 1300 km kw. jest w rękach Ukrainy.

W rosyjskiej opozycji demokratycznej pojawił się pomysł utworzenia „wolnej Rosji” na kontrolowanym przez armię ukraińską terytorium obwodu kurskiego. Mówi o tym m.in. Ilia Ponomariow, który stoi na czele opozycyjnego Zjazdu Deputowanych Ludowych. Co pan o tym sądzi?

Nie jesteśmy zainteresowani okupacją terytorium Rosji. Przeprowadzamy operację, która ma na celu obronę naszej ludności cywilnej. Wszystko w ramach prawa międzynarodowego, wypychamy rosyjską armię w głąb Rosji. Na razie będą tam działać komendatury wojskowe, które mają dostarczać do tego regionu żywność, wodę i leki. Rosja porzuciła tam bardzo dużo swoich ludzi. W Rosji zawsze tak było, w czasie kryzysu uciekali rządzący i najbogatsi, reszta ich nie obchodziła.

Rosyjska opozycja demokratyczna nie musi pytać o pozwolenie Ukrainy. Muszą bardziej aktywnie działać wewnątrz Rosji, gromadzić wokół siebie więcej ludzi. Ilia Ponomariow ma słuszne myśli i może je realizować, jeżeli znajdzie ku temu odpowiednie zasoby i otrzyma poparcie miejscowej ludności. Jest niezła grupa rosyjskich opozycjonistów, takich jak Ponomariow, Chodorkowski, Kasparow czy Niewzlin, ale też walczący po stronie Ukrainy Legion Wolność Rosji, Rosyjski Korpus Ochotniczy i Batalion Syberyjski. Rosyjscy opozycyjni politycy powinni jednak już przechodzić z przestrzeni teoretycznych rozważań do przestrzeni praktycznej. Muszą zacząć realizować określone plany. Chcecie tworzyć tam organy władzy? Proszę bardzo. Przemyślcie koncepcję, rozmawiajcie z miejscową ludnością w obwodzie kurskim.