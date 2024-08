Ofensywa Kijowa w obwodzie kurskim. Jak daleko pójdzie armia ukraińska?

Wojska do granicy z Ukrainą miał ściągać w ostatnich dniach białoruski dyktator Aleksander Łukaszenko. Wielu komentatorów uznało, że robi to pod presją Rosji, gdzie w ostatnich dniach zarzucano mu, że wycofując niedawno siły z granicy białorusko-ukraińskiej, jakoby umożliwił Ukraińcom atak na Rosję. W weekend w sieci nawet pojawiły się nagrania czołgów, które jakoby pociągami wiozą na Białorusi do granicy z Ukrainą. Tymczasem w poniedziałek ukraińska straż graniczna twierdziła, że nie zauważyła jakiejkolwiek koncentracji armii białoruskiej przy granicy.