Reuters przypomina, że w ubiegłym tygodniu w kierunku bazy powietrznej Ain al-Asad, w której stacjonują amerykańscy żołnierze, wystrzelone zostały liczne rakiety. Atak nie pociągnął jednak za sobą żadnych zniszczeń, ani ofiar. Przedstawiciele administracji USA informowali wówczas, że żadna z rakiet nie trafiła w bazę.



Siły amerykańskie zaczęły być atakowane w Iraku po tym jak Izrael rozpoczął wojnę z Hamasem

Przeprowadzony późnym wieczorem we wtorek atak USA na cel w Iraku był pierwszym atakiem amerykańskim przeprowadzonym w granicach Iraku od lutego, gdy amerykańska armia przeprowadziła naloty na ponad 85 celów w Iraku i w Syrii, związanych z wspieranymi przez Iran milicjami oraz z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.



Siły Mobilizacji Ludowej liczą ok. 150 tys. żołnierzy. Formacja ta jest zdominowana przez proirańskie milicje, dobrze uzbrojone i mające doświadczenie bojowe.



W Iraku, który jest sojusznikiem zarówno USA, jak i Iranu, stacjonuje ok. 2,5 tys. żołnierzy USA. Po wybuchu wojny Izraela z Hamasem na terytorium Iraku dochodziło do ataków na bazy, w których stacjonują amerykańscy żołnierze i odwetowych uderzeń USA na cele związane z siłami powiązanymi z Iranem.



Iracki rząd chciałby, aby siły koalicji pod wodzą USA, które jeszcze stacjonują w tym kraju, zaczęły się wycofywać we wrześniu i aby misja koalicji ostatecznie zakończyła się we wrześniu 2025 roku. Na terytorium Iraku mogliby jednak po tej dacie pozostać amerykańscy doradcy wojskowi.



Koalicja pod wodzą USA dokonała inwazji na Irak w 2003 roku — w jej efekcie doszło do obalenia reżimu Saddama Husajna. W 2011 roku USA wycofały się z Iraku, ale w 2014 roku amerykańscy żołnierze powrócili do tego kraju, by walczyć z tzw. Państwem Islamskim, które w pewnym momencie kontrolowało ok. 1/3 irackiego terytorium.