Prezydent Ukrainy mówi o nowej kontrofensywie. Co będzie celem wojska?

Wojna na Ukrainie: Dwa ataki na most krymski

Od lutego 2022 roku Ukraina dwukrotnie zaatakowała most krymski: w październiku 2022 roku i lipcu 2023 roku. Za pierwszym razem eksplodowała ciężarówka, wywołując pożar zbiorników paliwa przejeżdżającego pociągu i zawalając dwa przęsła drogi z Krasnodaru do Kerczu i zabijając cztery osoby.

Przy drugim ataku dwie bezzałogowe łodzie uderzyły w most, powodując zawalenie się jednego przęsła.

Wypowiadając się na temat ataków Zełenski stwierdził, że most krymski "nie jest jakąś małą drogą logistyczną", ale jest wykorzystywany do dostarczania amunicji i "militaryzacji Krymu". Prezydent Rosji Władimir Putin ze swojej strony zaprzeczył, że most jest wykorzystywany "do transportu wojskowego" i nazwał próby jego zniszczenia przez Kijów "militarnie bezsensowną zbrodnią".

W odpowiedzi na drugi atak Ukrainy na most, Rosja ogłosiła "uderzenia odwetowe". W rezultacie ukraińskie miasta ponownie zostały poddane zmasowanemu ostrzałowi rakietowemu.