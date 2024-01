Doniesienia o gotowości Władimira Putina do ustępstw ws. Ukrainy to fortel Kremla?

ISW zauważa, że w doniesieniach Bloomberga nie ma słowa o zachowaniu integralności terytorialnej Ukrainy i gotowości Rosji do wycofania się z zajętych części tego kraju. „Ukraińska akcesja do UE i NATO to długie procesy, które nie zrealizowałyby się natychmiast po wynegocjowanym zawieszeniu broni, a Rosja może udawać, że tymczasowo zgadza się na te żądania, aby umocnić kontrolę nad okupowanymi terenami” - pisze ISW.



Think tank jest przekonany, że zawieszenie broni działałoby na korzyść Rosji i dałoby jej czas na odtworzenie i przegrupowanie sił na przyszłe kampanie ofensywne w dążeniu do realizowania tych samych, maksymalistycznych celów i dalszego podboju terytorialnego Ukrainy.



ISW przypomina przy tym, że Putin złamał już zobowiązania Rosji jeśli chodzi o poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, poczynione przez Federację Rosyjską w 1991 i 1994 roku.