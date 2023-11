Wojna przeciw Ukrainie nie ma w Rosji wielu przeciwników

Ponieważ „wszelkie wiadomości o rosyjskich stratach wojennych są absolutnie zabronione”, także temat strat wciąż nie ma według Gudkowa żadnego wpływu na nastroje Rosjan. W wywiadzie, który socjolog udzielił DW w kwietniu 2022 roku, zakładał on, że nastawienie Rosjan do wojny może się drastycznie zmienić, jeśli Rosja poniesie klęskę lub wojna będzie się przeciągać, co by oznaczało wzrost liczby ofiar.

Do końca października dziennikarze byli w stanie zidentyfikować nazwiska 34 857 rosyjskich wojskowych, którzy stracili życie w Ukrainie. Liczby te zostały podane przez rosyjskojęzyczny serwis BBC, który wraz z Mediazoną i zespołem wolontariuszy prowadzi statystyki dotyczące rosyjskich ofiar na podstawie publicznie dostępnych danych. Mediazona to niezależny rosyjski projekt medialny. W 2021 roku również została umieszczona przez rosyjskie władze na liście „agentów zagranicznych”, a w 2022 roku zablokowana w rosyjskim internecie z powodu jej doniesień o wojnie Rosji przeciw Ukrainie.

Oficjalnie w Rosji odnotowano straty tylko dwa razy podczas całej wojny. Jednak ta informacja „nie ma nic wspólnego z rzeczywistością” - wyjaśnia Gudkow. Rosyjskie ministerstwo obrony po raz pierwszy przyznało się do strat w Ukrainie we wrześniu 2022 roku i ogłosiło, że zginęło 5937 Rosjan. Ponadto ministerstwo potwierdziło śmierć 89 wojskowych w wyniku ukraińskiego ataku rakietowego na rosyjską bazę wojskową w Makijiwce w obwodzie donieckim w noc sylwestrową z 2022 na 2023 rok.

Więcej żołdu i odszkodowań

Gudkow wskazuje również i na to, że jeszcze nie potwierdziły się wszystkie przewidywania, według których wojna miałaby pogorszyć sytuację gospodarczą w Rosji. Wojna doprowadziła według niego w jej pierwszym roku do wzrostu cen ropy naftowej, przynosząc państwu, a tym samym także części ludności, większe dochody. Sektory gospodarki produkujące na potrzeby wojny działają według niego na pełnych obrotach. Płace miały się tam podwoić.

Ponadto, zarówno żołd, który otrzymują i powołani do służby wojennej Rosjanie, i najemnicy, jak też odszkodowania wypłacane rannym lub rodzinom zabitych żołnierzy, z których większość pochodzi ze wsi, znacznie wzrosły. Nie są one porównywalne z wypłatami dokonywanymi przed wojną - mówi Gudkow. Na rosyjskiej prowincji ludzie nigdy wcześniej nie widzieli takich pieniędzy i nie byliby w stanie ich zarobić przez całe życie. Z tego powodu nie ma protestów.