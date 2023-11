Aleksandr Łukaszenko mówi o stosunkach z Polską. Wyraża nadzieję na poprawę

- Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - stwierdził Łukaszenko. - A co do Litwy - odbudujemy z nimi relacje, a Polska - oni nigdzie się nie wybierają. Główną zasadą jest to, że z sąsiadami nie można żyć źle. Zawsze mówię: sąsiedzi są od Boga, nie wybieramy ich - stwierdził.



- Są nieporozumienia, kłótnie, etc. - to mija z czasem. Przyjdą czasy, gdy będziemy żyli z nimi jak zawsze żyliśmy, nawet w czasach radzieckich - dodał.



Łukaszenko: Litwini nie kierują swoim krajem

Jednocześnie Łukaszenko przekonywał, że Białorusi nie można winić za obecny stan relacji między Białorusią a Litwą i Polską. W przypadku relacji Litwy z Białorusią, przed wybuchem wojny na Ukrainie, w której Białoruś wsparła Rosję udostępniając rosyjskiemu wojsku swoje terytorium, przedmiotem sporu była m.in. budowa białoruskiej elektrowni atomowej. Litwini wyrażali wątpliwości czy działanie tej elektrowni będzie bezpieczne.



- Powiedziałem im: Litwini, bądźcie rozsądni, zbudujemy tę elektrownię i tak. Ani Amerykanie, ani Europejczycy, nikt nas nie powstrzyma przed zbudowaniem jej. My decydujemy co robić na naszej ziemi. I zbudujemy ją - przypominał Łukaszenko.



- Ale macie rację, to nie oni (Litwini) kierują swoim krajem - podsumował Łukaszenko.