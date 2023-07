Długa batalia na wyczerpanie. Jak wygląda ukraiński atak

Gdy ukraińskie oddziały ruszają do ataku, wygląda to tak: opancerzony wóz saperów wystrzeliwuje na setkę metrów kabel z przymocowanymi niewielkimi ładunkami wybuchowymi. Gdy zdetonują, eksplodują też miny leżące na ziemi. W taki sposób tworzy się korytarz o szerokości kilku metrów, którym mogą ruszyć wozy bojowe z desantem na pancerzu.

Porzucanie rannych dowódców na polu walki źle świadczy o stanie rosyjskich oddziałów

Przed każdym atakiem saperzy muszą wystrzeliwać takie „rozbrajacze min”, bo nie wiadomo, gdzie i jak Rosjanie zaminowali teren. Od razu jednak ujawnia to broniącym się miejsce ataku i ściąga tam ogień artylerii. Rosyjska armia utraciła co prawda przewagę w niej, ale mimo to jej działa nadal są groźne.

W dodatku ukraińska armia ruszyła do ataku na najbardziej umocnionych odcinkach frontu. Wiadomo o tym było wcześniej, budowę umocnień widać było na zdjęciach satelitarnych. Mimo to wybrano właśnie te miejsca (przy pomocy amerykańskich wojskowych), a Ukraińcy dostali za mało sprzętu inżynieryjnego do niszczenia umocnień i utknęli.

Za to całkiem niespodziewanie udała im się seria niedużych ataków wokół Bachmutu. O ile na głównych odcinkach natarcia jedynie odepchnęli Rosjan o kilka kilometrów, o tyle w okolicach miasta, które stało się już symbolem, zaczęli ich okrążać i możliwe, że niedługo zmuszą do ucieczki. Broniący się nie zdążyli bowiem zbudować tu umocnień, a przede wszystkim zaminować terenu opanowanego pod koniec maja. Bez silnych umocnień rosyjskie wojska – mające słabą wolę walki – cofają się (a w niektórych wypadkach uciekają) i w ciągu ostatnich dni oddały dwie wioski na południe od Bachmutu, co już bezpośrednio zagraża jego otoczeniem.

Jednocześnie rosyjska armia sama ruszyła do ataku w czterech miejscach frontu, próbując odciągnąć ukraińskie rezerwy z głównych kierunków ataku.