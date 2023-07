Minister obrony Ukrainy Oleskij Reznikow przyznał, że kontrofensywa Kijowa jest opóźniona, ale podkreślił, że „nie martwi się”, ponieważ przebiega zgodnie z planem

- Błędne jest przekonanie, że każda kontrofensywa powinna być szybka - stwierdził.



Reznikow wymienił kilka powodów, dla których kontrofensywa może być wolniejsza niż przewidywano, w tym amunicję, pociski artyleryjskie i systemy obrony.

- To kwestia obrony powietrznej. Chodzi o to, że mamy też bardzo długą linię pola bitwy. I mamy przeciwko sobie dużą liczbę wrogów. Więc to jest wojna, to nie gra komputerowa – powiedział minister obrony.