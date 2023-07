Portret najeźdźcy - ukraińskie badania wśród rosyjskich jeńców

Ponad połowa przyznawała jednak, że została jeńcami nie ze swej woli.

„Siedzieliśmy w lesie, kopaliśmy okopy, poszliśmy spać, rano obudzili nas i wzięli do niewoli”, „Zaczęliśmy szturm, zajęliśmy pozycje wroga, potem wszystkich zabili a ja zostałem sam w okopie”, „Jechaliśmy na pozycję, wylecieliśmy na minie, całą noc przesiedzieliśmy pod gołym niebem nie wiedząc gdzie jesteśmy, rano okazało się, że to tyły ukraińskiej armii”, „Był pochmurny dzień, bez przerwy padało, było zimno i szaro. To był szósty dzień bez jedzenia”, „Wędrowałem przez pola osiem dni, piłem wodę z kałuż, jadłem robaki i grzyby, szedłem na odgłos wystrzałów z armat, myślałem że to rosyjskie. Byłem ranny, nie miałem siły” – tak opisywali jak trafili do niewoli.

Same badania socjologiczne wśród jeńców (czyli osób uwięzionych) ostro krytykuje niezależny, rosyjski socjolog Grigorij Judin. – Jeśli badacz ma poważne podstawy, by przypuszczać, że respondent odczuwa strach, to powinien obmyślić warianty rezygnacji z badań – uważa.

- Istnieją bowiem podstawy, by sądzić że w innych okolicznościach ci sami ludzie daliby zupełnie inne odpowiedzi – wyjaśnia.