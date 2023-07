Think tank: Putin wyrozumiały dla najemników grupy Wagnera. Jakie ma powody?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 501 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Do ojczyzny z Turcji wrócili dowódcy obrony Azowstalu.

Według ISW Putin nadal zezwala Grupie Wagnera i Prigożynowi na działalność na terenie Rosji. Prawie 25 000 najemników Wagnera, którzy uczestniczyli w zbrojnej rebelii, ma najwyraźniej pełną swobodę poruszania się po kraju.

ISW oszacował, że Putin przyznał najemnikom Grupy Wagnera te przywileje albo z powodu „niezwykłej wiary w ich odnowioną lojalność; desperacji, by zwabić ich jak najwięcej na swoją stronę; albo niemożności podjęcia działań przeciwko nim”.

Grupa Wagnera rotuje swoje siły na Bliskim Wschodzie iw Afryce, co, jak spekuluje ISW, może być działaniem w ramach przygotowań do przeniesienia wszystkich operacji Wagnera do trzech nowych baz zlokalizowanych na Białorusi w sierpniu 2023 r.