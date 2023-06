Podobnie w delcie Dniepru, gdzie ukraińskie desanty po kolei opanowywały liczne wysepki, zbliżając się do rosyjskich pozycji w miejscowości Hołaja Prystań.

Teraz to wszystko znalazło się pod wodą – jak i większość rosyjskich umocnień na okupowanym brzegu. Do południa (czasu ukraińskiego) zostało podtopionych i zatopionych nie mniej niż osiem miejscowości na zachodnim, wyzwolonym brzegu oraz część Chersonia. Na wschodnim okupowanym woda rozlewa się coraz szerzej, zatapiając Nową Kachowkę (w której mają siedzibę kolaboracyjne władze) oraz Hołuju Prystań.

Ukraińscy analitycy i wojskowi eksperci doszli do wniosku, że tamę (od rosyjskiej strony) wysadzono od wewnątrz około drugiej w nocy. Dwie godziny wcześniej agencja TASS informowała, że rosyjskie wojska odparły kolejną próbę ukraińskiego desantu przez Dniepr.

Ukraińcy sądzą, że Rosjanie wysadzili tamę ze strachu przed kontrofensywą i możliwym, większym forsowaniem Dniepru przez ukraińskie siły. – Nie mieli już siły czekać, skąd nadejdzie to kontruderzenie. (…) Dopiero, kiedy się zorientowali, co narobili, sami zaczęli się ewakuować. Bo lewy (okupowany) brzeg jest niższy i stąd główne zatopienia będą tam – powiedziała rzeczniczka ukraińskiej wojskowej Grupy „Południe” Natalia Humeniuk.

Jednak część ukraińskich ekspertów sądzi, że według zamierzeń okupantów miała to być tylko niewielka eksplozja i niezbyt duże uszkodzenia. Tylko, by podtopić ukraińskie oddziały na dnieprzańskich wyspach. Jak informują ukraińscy dziennikarze z Chersonia, wcześniej - jeszcze przed północą - okupanci próbowali spuszczać wodę z niej. Prawdopodobnie zorientowali się, że to za mało.