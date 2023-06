Gen. Milley ostrożnie ocenia szanse ukraińskiej kontrofensywy

To już koniec słynnej polskiej fabryki porcelany. Wielka wyprzedaż i zamknięcie

To niestety już pewne – istniejąca od blisko 200 lat fabryka porcelany Krzysztof z Wałbrzycha ostatecznie kończy działalność. Firma zapowiedziała wielką wyprzedaż zapasów. To jedna z ostatnich okazji, by odwiedzić budynki słynnej fabryki.