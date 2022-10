Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 243 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oskarża Rosję, że ta przygotowała prowokację, o którą teraz oskarża Ukrainę.

Minister zaznaczył, że teraz ważne jest zapewnienie nie tylko pomocy wojskowej, ale także finansowej, aby pomóc Ukrainie „przezimować” i odbudować infrastrukturę cywilną, w dużej mierze zniszczoną przez Rosję.

Tymczasem Rosja liczy na „zmęczenie” Zachodu, m.in. poprzez próby negatywnego wpływu na opinię publiczną.

Według Rinkēvičsa jedność Zachodu w pomocy Ukrainie jest wystarczająco silna, ale problemy bywają związane z szybkością realizacji decyzji, np. dostawy broni są często wolniejsze niż zmiany na froncie. Tymczasem, ostrzegł łotewski polityk, Rosja ma środki, by z Ukrainą prowadzić "długą wojnę".



Polityk ocenił działania ministra obrony Siergieja Szojgu, który dzwonił do ministrów obrony kilku krajów z "ostrzeżeniem", że Ukraina może użyć „brudnej bomby”. Zdaniem łotewskiego ministra oznacza to przygotowania Federacji Rosyjskiej do prowokacji lub próby odwrócenia uwagi od rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę cywilną.

Minister uważa, że po Rosji, zwłaszcza w związku z niekorzystna dla niej sytuacją wokół Chersonia, można się spodziewać wszystkich możliwych scenariuszy.



Z kolei mówiąc o roli Chin w tej wojnie, Rinkēvičs podkreślił, że kraj ten przygląda się temu, co się dzieje i działa z umiarem, nie spiesząc się ze wsparciem Rosji w każdy możliwy sposób. Według Rinkēvičsa wynik wojny rozpoczętej przez Rosję w ogóle będzie miał ogromne znaczenie dla polityki międzynarodowej i tego, jak mogą działać państwa z ambicjami geopolitycznymi.