Mimo że Moskwa poprzednio przez wiele lat próbowała doprowadzić do zwolnienia Buta, teraz milczy.

Syn wysokiej rangi oficera KGB, sam oficer sowieckiej armii (a możliwe, że również KGB) But zajmował się nielegalnym handlem bronią na ogromną skalę. Korzystał z magazynów byłej sowieckiej, a potem rosyjskiej armii w Naddniestrzu. Koniecznością ich ochrony Kreml tłumaczy obecność swoich wojsk na tym terenie i wspieranie miejscowych separatystów przeciw Mołdawii. Choć biorąc pod uwagę biznesowy rozmach Buta, niewiele jest w nich obecnie do pilnowania.

– Złożyliśmy bardzo poważną ofertę – powiedział amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Gotów jest też spotkać się – po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiego ataku na Ukrainę – z putinowskim ministrem Siergiejem Ławrowem. CNN twierdzi, że propozycję wymiany Amerykanie złożyli jeszcze w czerwcu. Ale na początku lipca obaj szefowie dyplomacji brali udział w szczycie grupy G20 w Indonezji, jednak bojkotowany tam Rosjanin opuścił spotkanie po dwóch dniach.

But został złapany w 2008 roku w Singapurze dzięki akcji FBI. W trakcie rozmów z agentami podszywającymi się pod przedstawicieli jednego z południowoamerykańskich ugrupowań partyzanckich przyznał, że handel bronią to jego „prywatna wojna z USA”.

31-letnia Brittney Griner jest zaś dwukrotną złotą medalistką olimpiad, gwiazdą koszykarskiej ligi WNBA i amerykańską celebrytką. Tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie podczas lądowania w Moskwie w drodze na Syberię aresztowano ją za posiadanie olejku z haszyszem do palenia i oskarżono o handel narkotykami. Paul Whelan zaś, choć Kanadyjczyk, służył w amerykańskiej piechocie morskiej w Iraku. Aresztowano go w Rosji w 2018 roku i skazano za szpiegostwo. – Jeśli Whelan powróci na wolność dzięki tej wymianie, powinien napisać gorące podziękowania Brittney Griner, której sława okazała się warta dokonania wymiany dla Waszyngtonu – stwierdził zgryźliwie amerykański dziennikarz Kevin Rothrock.

Jeszcze w czerwcu z żądaniem, by Waszyngton doprowadził do zwolnienia koszykarki, do Blinkena zwróciły się organizacje reprezentujące kolorowych Amerykanów, kobiety i środowiska LGBT. „Publiczne ogłoszenie (amerykańskiej) propozycji świadczy o dużym nacisku na administrację” – podsumował „Los Angeles Times”.

Przed sądem Griner przyznała, że „niechcący zabrała ze sobą” pojemniczek z olejkiem. Nie zakończyło to procesu trwającego w Chimkach pod Moskwą. Wyrok zapadnie prawdopodobnie w sierpniu.

Mimo iż Moskwa obecnie milczy, rządowa agencja TASS jeszcze w maju informowała, że rozmowy o wymianie koszykarki na handlarza bronią już trwają. Możliwe, że Kreml swoim zwyczajem chce doprowadzić do skazania Amerykanki, a dopiero później zgodzić się na wymianę. Podobnie postąpił z Ukrainką Nadią Sawczenko, którą wymieniono dwa miesiące po ogłoszeniu wyroku 25 lat więzienia. Tego losu uniknęła jedynie ukraińska ratowniczka Iryna Pajewska (znana jako Tajra), którą prywatnie wymienił jeden z czeczeńskich gangsterów na swego syna, nie czekając na jej proces i w ogóle nie informując rosyjskich władz.