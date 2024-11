Karol Nawrocki – kandydat „obywatelski”, który musi się wykazać

Ale w polityce, jak w wierszu Wisławy Szymborskiej, nic dwa razy się nie zdarza. Oczywiście dziś Nawrocki ma w analogicznym punkcie kampanii 10 pkt proc. więcej niż Duda w 2014 r. Ale dziesięć lat temu Polacy byli znużeni dwiema kadencjami rządów Platformy, a dziś wspomnienia o ośmiu latach rządów PiS wciąż są świeże. I dlatego PiS nie chce wystawiać Nawrockiego pod własnym szyldem, ale woli nazwać go kandydatem „obywatelskim”. No i wreszcie Duda okazał się niezwykle zdolnym uczniem w kampanii wyborczej. Od listopada do lutego, gdy zorganizowano najważniejszą w 2015 r. konwencję, wykonał olbrzymią pracę. Nawrocki podczas niedzielnego wystąpienia w Krakowie – by to dyplomatycznie ująć – pokazał, że ma nad czym pracować.

Bo choć nic dwa razy się nie zdarza, to inna mądrość dotycząca polityki mówi, że w polityce niczego nie da się ostatecznie wykluczyć.