Bogusław Chrabota: Zamknąć „800+”. Czas na nowe programy

Słaba demografia to matka niemal wszystkich polskich problemów. Nie tylko zresztą polskich, bo niska dzietność to problem wielu krajów świata. Zwłaszcza tych, które obejmujemy kategorią „rozwinięte”.

To kraje o bardzo różnej charakterystyce i historii. W Chinach, gdzie przez dekady forsowano przymusową politykę jednego dziecka, mimo że władze dawno odtrąbiły odwrót, współczynnik dzietności wciąż wynosi 1,09 i staje się powoli kluczowym problemem lokalnej gospodarki. W Japonii, gdzie nigdy nie uprawiano centralnie planowanej polityki urodzeń, współczynnik dzietności jest na poziomie 1,2. We wciąż dynamicznie rozwijającej się Korei osiągnął najniższe w historii 0,72.

Średnia europejska to 1,53, a prezentowana do niedawna jako lider dzietności Francja ma wskaźnik na poziomie 1,68. Polska stacza się na tym tle na samo dno europejskiej tabeli. Nasza dzietność w 2023 roku to 1,16 przy wskaźniku 2,01, który gwarantuje elementarną zastępowalność pokoleń.

Program „500+” zmienił się w „800+”, a dzietność najniższa w historii

Tyle statystyka. A konsekwencje? Dotykają niemal każdej dziedziny życia. Od polityki (starzejący się, z naturalnymi tendencjami do konserwatyzmu, elektorat) po gospodarkę. Zwłaszcza ta ostatnia ma znaczenie, bo nie pozostawia wyjścia z dylematu; uzupełnianie rynku pracy migrantami, co jest tożsame ze zmianami w strukturze etnicznej społeczeństwa, czy permanentny deficyt rąk do pracy, czyli postępujący spadek wskaźników rozwoju i zwiększający się dystans do gospodarek rozwiniętych.