Tomasz Krzyżak: Wokół religii w szkołach rozpęta się wojna

Religia w szkole może stać się przyczynkiem kolejnego konfliktu w ramach koalicji rządzącej

Obecne kierownictwo resortu edukacji stoi na odmiennym stanowisku. Uważa, że o porozumieniu można mówić wówczas, gdy drugą stronę poinformuje się o planowanych zmianach. Koniec. W momencie gdy Kościoły i związki wyznaniowe głośno mówią, że są gotowe do podjęcia rozmów z ministerstwem i chcą rozmawiać, resort tematu nie podejmuje. Podnosi argument – którego nikt nie kwestionuje – że to ono ustala zasady nauczania w szkołach i żaden Kościół niczego narzucał nie będzie. Kropka.

Takie działanie można odczytywać jako dyktat. Będzie tak, jak my chcemy, a zdanie innych zupełnie nas nie obchodzi. Trzeba zauważyć, że zarówno minister Barbara Nowacka, jak i wiceminister Katarzyna Lubnauer są w swoich działaniach bardzo konsekwentne i skuteczne. Obie nie od dziś lansują ideę świeckiego państwa i konieczność wyprowadzenia religii ze szkół. I ten plan realizują. Nie oglądając się na innych. Nie wsłuchując się w zdania odrębne.

Nietrudno się domyślać, że wokół religii rozpęta się wojna. Tak jak rozpętały ją już inne tematy dotyczące światopoglądu. Nietrudno bowiem zauważyć, że pod pretekstem ułatwienia życia dzieciom i młodzieży idzie de facto o całkowite wyrugowanie religii ze szkół. Paradoksalnie temat ten może stać się przyczynkiem kolejnego konfliktu w ramach koalicji rządzącej. O ile Lewica dąży do wyrzucenia religii z placówek oświatowych, o tyle PSL wprost mówi, że nigdy się na to nie zgodzi i akcentuje, że w dyskusji idzie bardziej o jakość nauczania i treści przekazywane na lekcjach. Tu widzi przestrzeń do dyskusji, a takową debatę Kościoły i związki wyznaniowe podejmować chcą. Resort edukacji rozmawiać nie chce. A to prowadzi do jeszcze większej polaryzacji społecznej. Religia ma się zatem stać zarzewiem kolejnego konfliktu, konfliktu, który w istocie potrzebny jest do życia tylko jednej formacji politycznej.