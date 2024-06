Można jednak sądzić, że Putin nie zdecyduje się na tak jawne występowanie przeciw systemowi ONZ. Wszystko, co dotychczas robił, wskazuje, że byłoby to sprzeczne z jego naturą

Z drugiej strony, gdyby zechciał taką broń przekazać, nic by mu za to nie groziło. Komunistyczna Korea jest rzecz jasna objęta sankcjami ONZ, ale w przypadku ich złamania nie zostaną one rozciągnięte na Rosję. Dlatego, że Kreml nie dopuściłby do przyjęcia odpowiedniej rezolucji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Koło więc się zamyka – państwo zasiadające w Radzie nie pozwoli się ukarać za łamanie oenzetowskich zasad, a wyrzucić go stamtąd nie sposób.

Pomoc Rosji dla Korei: specjaliści działania w cieniu

Można jednak sądzić, że Putin nie zdecyduje się na tak jawne występowanie przeciw systemowi ONZ. Wszystko, co dotychczas robił, wskazuje, że byłoby to sprzeczne z jego naturą. Wybierze natomiast taki sposób zaszkodzenia Zachodowi rękoma Kima, który będzie „z pogranicza” – z szarej strefy działań, o których można mówić, że zarówno są dozwolone, jak i zabronione. Innymi słowy: ich ocena z punktu widzenia prawa jest nieoczywista – i to jest to, co uwielbia Putin.

Czytaj więcej Polityka Putin w Korei Północnej. Tą wizytą łamie własne sankcje Władimir Putin pojechał z odkładaną wizytą do Korei Północnej, by podpisać umowę o strategicznym partnerstwie. A przede wszystkim podziękować za dostawy amunicji i poprosić o jeszcze.

Prawdopodobnie z tego powodu w jego delegacji do Korei znalazł się szef rosyjskiej agencji kosmicznej. Przekazywanie technologii kosmicznych Pjongjangowi jest zabronione, ale jest mnóstwo innych działań (np. udostępnianie zdjęć satelitarnych), o których nie można już tego powiedzieć. Podobnie we wszystkich innych dziedzinach współpracy wojskowej i tzw. towarów czy usług podwójnego zastosowania.

Czy Kim Dzong Un może zmodernizować armię Korei Północnej?

Przy tym nie można jednak wykluczyć niestety jednej możliwości. W swej dotychczasowej współpracy wojskowej (o której świadczą zestrzelone przez Ukraińców północnokoreańskie rakiety balistyczne) obie strony mogły znaleźć jakiś sposób dostaw, który uznały za całkowicie pewny i bezpieczny. Jeśli tak, to do Kima popłyną rosyjskie dostawy, ale nie broni, lecz technologii ich wytwarzania.