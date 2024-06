Putin w Korei Północnej. Tą wizytą łamie własne sankcje

– Co się tyczy Korei, to tu mamy problem współpracy gospodarczej i możliwego przezwyciężenia całego szeregu sankcji. Dziwnym sposobem Moskwa do tej pory przestrzega tych wszystkich środków ograniczających nałożonych na Pjongjang – mówił o wizycie Putina ekspert z moskiewskiego uniwersytetu Aleksiej Masłow.

Zazdrość Pekinu o swoją strefę wpływów

Napływowi pracowników w jedną stronę i towarów w drugą musi towarzyszyć rozwój infrastruktury transportowej. Mimo że oba kraje mają niewielką, wspólną granicę lądową nie ma tam przejścia granicznego, a ruch odbywa się tranzytem przez Chiny. Moskwa chciałaby zbudować most tworząc bezpośrednie połączenie.

Ale tu pojawia się Pekin, który obecnie ma największe wpływy w Korei Północnej i zazdrośnie ich strzeże. Dlatego chciałby zachować kontrolę przynajmniej nad ruchem lądowym między Rosją a Koreą Północną.

Putin między zirytowanym Pekinem a wściekłym Zachodem

W zeszłym miesiącu Putin był w Pekinie i według niepotwierdzonych informacji stamtąd miał jechać wprost do Korei, a później do Wietnamu. Ale w ostatniej chwili odwołano wyjazd, by wrócić do niego po miesiącu. Pomiędzy nimi Pjongjang odwiedzały chińskie delegacje wysokiego szczebla urzędników państwowych i partyjnych, jakby chciały przekonać gospodarzy, że to Pekin jest ich najważniejszym sojusznikiem i patronem.

Podobnie z Wietnamem, do którego znów wybiera się Putin, a który dzielą obecnie z Chinami spory graniczne. Kraj ma za sobą historię długiej rywalizacji jeszcze między ZSRR a Chinami o wpływy w czasie wojny z USA w ubiegłym stuleciu i tuż po niej. Obecnie Rosja demonstracyjnie podkreśla ekonomiczne cele wizyty tam swego przywódcy, ale Pekin trochę się niepokoi.