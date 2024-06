Zapowiedź wprowadzenia przez Komisję Europejską karnych ceł na import chińskich aut elektrycznych to wybór geopolityczny. Zarazem rozwój montażu aut w Unii Europejskiej i stworzenie w ten sposób nowych miejsc pracy przyczyni się do powstrzymania fali populizmu w Europie, co w tej chwili bardziej zaprząta głowę Brukseli niż zmiana klimatu.