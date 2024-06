I pozwolę sobie dodać jeden aspekt, o którym jeszcze nie wspomniałem, ponieważ jest to kwestia długotrwała, a mianowicie musimy rozwiązać kwestię migracji. Musimy powstrzymać nielegalną migrację. Potrzeba dodatkowych 30 tys. funkcjonariuszy Frontexu, finansowania infrastruktury granicznej i porozumienia z państwami trzecimi, na wzór tych, które mamy z Tunezją, Egiptem i Libanem. To musi zostać rozszerzone na wszystkie kraje migracyjne w basenie Morza Śródziemnego. Nicolas Schmit, główny kandydat socjalistów w wyborach do PE, powiedział podczas kampanii, że jest przeciwny porozumieniu z Tunezją. Chcę wiedzieć, czy partie chętne do współpracy z nami w najbliższej pięciolatce chcą powstrzymać nielegalną migrację.

Skrajna prawica nie wygrała oczywiście wyborów, ale jej reprezentacja będzie większa niż dotychczas. Czy to zagrożenie dla EPL?

W sprawie zagrożenia ze strony populizmu i prawicowego ekstremizmu to jestem dumny z tego, co zrobiliśmy jako EPL. Na czele z Donaldem Tuskiem wygraliśmy przekonująco z PiS w Polsce. Odnieśliśmy ogromny sukces w Grecji, gdzie rządzi nasz premier Kyriakos Mitsotakis. Tam udało mu się utrzymać prawicowy ekstremizm na dość niskim poziomie. Populiści wciąż tam są, ale możemy utrzymać ich na dość niskim poziomie. A teraz popatrzmy na niektóre liberalne kraje, takie jak Holandia, gdzie Mark Rutte rządził przez wiele lat. Teraz skrajnie prawicowy Geert Wilders jest tam numerem jeden. Popatrzmy na Francję, gdzie liberał Macron rządzi od sześciu lat jako prezydent. Efekt? Już Le Pen próbuje pukać do drzwi Pałacu Elizejskiego. Widać więc, że EPL jest bastionem, linią frontu przeciwko populizmowi. Gdziekolwiek byliśmy u władzy, mogliśmy utrzymać populistów na niższym poziomie. A tam, gdzie mieliśmy tę lewicowo-liberalną bańkę rządzącą, ekstremiści stawali się coraz silniejsi. Taka jest rzeczywistość, gdy patrzymy na poszczególne kraje.

Chcę szczególnie podkreślić ważny dla naszej grupy sukces Donalda Tuska. Oraz fakt, że węgierska opozycja Petera Magyara dołącza do grupy EPL. Jestem z tego dumny, bo daje to jasny obraz, że ci, którzy walczą o praworządność na Węgrzech, którzy walczą o proeuropejskie Węgry, którzy mogą zmobilizować 30 proc. wyborców na Węgrzech, postrzegają EPL jako swój dom.