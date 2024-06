Jak wybory do PE wpłynęły na szanse Ursuli von der Leyen na pozostanie na czele KE?

Do wskazania przewodniczącego KE potrzebna jest podwójna unijna większość, czyli poparcie szefów 15 państw, odpowiadających minimum 65 proc populacji UE. Zwyczajowo zabiega się o jednomyślność, ale nie jest to wymagane. Swój sprzeciw zapowiedział Viktor Orbán, on zresztą też głosował w 2014 roku przeciwko kandydaturze Jean-Claude Junckera. Podobna podwójna większość wymagana jest do wskazania przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Równowaga geograficzna na wysokich stanowiskach w UE

Wymieniona trójka nazwisk jest logiczną konsekwencją spodziewanego układu między chadekami, socjalistami i liberałami. EPL jako najsilniejsza w tym sojuszu dostanie stanowisko szefa KE, oraz połowę kadencji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego — tu kandydatką jest obecna przewodnicząca Roberta Metsola.

Socjaliści jako druga partia dostaną kierowanie Radą Europejską oraz drugą połowę kadencji w PE — nazwiska jeszcze nie ma, ale decyzja nie jest potrzebna wcześniej niż w 2026 roku.

Wreszcie liberałowie, najsłabszy uczestnik tej koalicji, dostaną stanowisko Wysokiego Przedstawiciela. Wymieniona trójka nazwisk (poza kandydatami do PE, który oficjalnie nie jest w pakiecie) zapewnia przy okazji reprezentację obu płci i równowagę geograficzną (Północ, Południe i Wschód), co oznacza też wysokie stanowisko dla państwa, które dołączyło do UE w 2004 roku.

Ursula von der Leyen potrzebuje większości w Parlamencie Europejskim

Każde z tych nazwisk obarczone jest pewnymi ryzykami, ale obecnie wydają się one nie mieć poważnej konkurencji. Von der Leyen jako jedyna z tego grona musi poddać się głosowaniu w PE, gdzie konieczne jest uzyskanie bezwzględnej połowy, czyli przynajmniej 361 z 720 głosów. Nowa koalicja chadeków, socjalistów i liberałów będzie mieć razem 401 głosów.